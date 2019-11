Tinelli debutó en el Gabinete de Alberto Fernández

Hoy 12:09hs

CONTRA EL HAMBRE

El presidente electo, Alberto Fernández, encabezó esta mañana, junto al diputado nacional Daniel Arroyo, la primera reunión de trabajo del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, que se desarrolló en sus oficinas.Fernández sostuvo hoy que el Consejo Federal contra el Hambre “no será el plan de un gobierno sino de toda la sociedad” y convocó a los participantes de la primera reunión de trabajo a “cambiar la estructura” de la Argentina. “Todos tienen algo para decir y aportar”, afirmó al cierre del encuentro que se desarrolló en sus oficinas."Vamos a tener que cambiar la política de la imposición por las del consenso. Tenemos que estar todos juntos y que nadie se haga cargo del éxito. No pretendo que piensen como yo, sino que quieran una Argentina como yo. Nadie está impedido de participar en esto, esta va a ser la epopeya de los argentinos. Cuando termine mi mandato vamos a cumplir el sueño de Alfonsín: con la democracia se puede curar, se puede comer, se puede estudiar", aseguró Fernández, quien encabezó la reunión junto al diputado Daniel ArroyoDel encuentro participó, entre otros, el conductor y periodista Marcelo Tinelli, quien días atrás ya había adelantado sus intenciones de colaborar con el próximo gobierno del Frente de Todos en un área social.Además del bolivarense, dijeron presente Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA), Sonia Alesso (Ctera); Héctor Daer (CGT), Esteban “Gringo” Castro (CTEP), Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo) Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz y titular de la CPM), entre otros referentes empresariales, sindicales, de organizaciones sociales y de la sociedad civil.La iniciativa contra el hambre fue presentada en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en una actividad que se realizó el 7 de octubre. La puesta en marcha del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre es una de las prioridades del próximo gobierno y se vinculará con Presidencia de la Nación.El plan contempla la creación de un "observatorio con seguimiento de peso y talla de los niños que asisten a los comedores", y que "el acompañamiento de Marcelo y otras personas será muy importante", explicó Arroyo."Esto lo haremos sobre la base de que no puede haber hambre en un país que produce alimentos y él es una persona muy preocupada por el tema", detalló el ex ministro de Desarrollo Social, quien suena para ocupar el mismo cargo en el gobierno de Fernández.Del encuentro participaron también Victoria Tolosa Paz Sonia Alesso (Ctera); monseñor Carlos Tissera (Cáritas), Carlos Vila Moret (Sociedad Rural); Bernardo Affranchino (Aciera), Roberto Baradel (CTA), Antonio Aracre (Syngenta), entre otros referentes empresariales, sindicales, de organizaciones sociales, de universidades nacionales y de la sociedad civil.También estuvieron Narda Lepes, Vanesa Herrera Noble, José Luis Tedesco (Aapresid), Esteban “Gringo” Castro (CTEP), Isaack Rudnik (Icepsi), Jaime Perczyk (Universidad Nacional de Hurlingham), Daniel Funes de Rioja (Copal), José Martins (Bolsa de Cereales), Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Carlos Achetoni (Federación Agraria), Juan Vasco Martínez (Supermercadistas), Pablo Narvaja (Pastoral Social) y el ministro de Desarrollo Social de Tucumán, Gabriel Yedlin.