Gollán-Kreplak, la dupla para manejar la Salud

Hoy 17:53hs

GABINETE

A poco menos de un mes de asumir la gobernación de la provincia de Buenos Aires en reemplazo de María Eugenia Vidal, el mandatario electo, Axel Kicillof, comienza a cerrar los colaboradores que lo acompañarán en su gobierno.



Desde el propio ministerio de Salud bonaerense salió la versión de que el reemplazante de Andrés Scarsi al frente de la cartera sería Nicolás Kreplak, quien lleva adelante la transición con las actuales autoridades. Sin embargo, sobre la última hora de este viernes se supo que Kicillof le confiaría la responsabilidad al mismísimo Daniel Gollán, en cuyo caso Kreplak ocuparía el cargo de jefe de gabinete del ministerio o el cargo de viceministro.

Gollán estuvo al frente del Ministerio de Salud de la Nación durante el último año de la segunda presidencia de Cristina Kirchner. Médico egresado de la Universidad Nacional de Rosario, es especialista sanitario por la Universidad de Buenos Aires.



Entre otras funciones, Gollán fue subinterventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), director Nacional de Análisis Técnico y Control del Narcotráfico y secretario de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación.



Kreplak es un hombre elegido por el próximo gobernador es un experimentado en la materia y especializado en Economía de la Salud. Además, es el fundador de la fundación Soberanía Sanitaria que apuesta a la “formación e investigación para un sistema de salud más justo e inclusivo”. Al igual que Federico Thea y Agustina Vila, dos de los integrantes del equipo de transición de Kicillof, Kreplak cumple funciones como docente en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), y también en la UBA.

El joven de 35 años, que tiene experiencia en la gestión a la par del ex ministro Daniel Gollan, fue uno de los creadores del plan PRISMA (Programa Interministerial de Salud Mental Argentino) que busca la reinserción de privados de su libertad con padecimientos mentales. Por caso, en la actualidad, dentro del plan PRISMA se encuentra el músico “Pity” Alvarez, la mediática Giselle Rimollo, entre otros. Vale destacar que, el plan PRISMA, ideado por la gestión de CFK fue uno de los logros que el gobierno de Cambiemos mantuvo durante su mandato.

En una de sus últimas entrevistas a Tiempo Argentino, Kreplak, que tiene larga trayectoria sobre problemas psiquiátricos, de adicciones y privados de su libertad, remarcó que “este gobierno (Cambiemos) nunca pensó a la salud como un bien social".

“En Salud hay dos dimensiones en simultáneo: tenés que planificar, pero hay emergencias que transforman las condiciones. Sin ministerio, no hay piloto de tormentas. Nos comimos la epidemia de hantavirus y la única recomendación del gobierno era no ir a la zona. Antes fue el dengue, la H1N1, ahora está la epidemia de sarampión que puede llegar a ser gravísima por todos los casos que hay en la región, y no pasa nada. No hay quien conduzca la política sanitaria, y se desmadraron todas las enfermedades con determinantes sociales, como la tuberculosis y la sífilis”, detalló.