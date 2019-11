El gabinete que tiene el Gobernador, la espera por Alberto y el temor al desgaste antes de tiempo

14/11

“Axel tiene todo definido, y en un 90 por ciento ya está acordado quiénes ocuparán las distintas áreas”, le confió a La Tecla una persona cercana al gobernador electo. De todos modos, reconoció que hay algunos lugares que siguen en conversaciones “porque las negociaciones no están del todo cerradas, aunque sí muy avanzadas”.Aunque se sabe que sus estrechos colaboradores como Carlos Bianco, Federico Thea, Agustina Vila, Augusto Costa, Juan Cuattromo, Pablo López, Cristian Girard y Jésica Rey, entre otros, ocuparán cargos importantes en el próximo equipo de Gobierno, Kicillof no quiere que se sepa demasiado más, y hasta juegan al misterio de dónde irá cada uno de los mencionados.El resto es toda una incógnita que el Gobernador electo ya tiene develada casi en su totalidad pero prefiere preservar por “varias razones”, según explicaron en su entorno. Igualmente, una fuente del espacio le aseveró a este medio que “van a estar representados todos los sectores que conformaron el Frente de Todos”.“¿El massismo también va a tener lugares en el Gabinete?”, consultó La Tecla. “Sí, por supuesto, el gobierno va a tener de todos los espacios que están en el Frente”, ratificaron.Uno de los motivos por los cuales se demora la presentación de los ministros y secretarios es que tampoco el elegido Presidente, Alberto Fernández, ha dado a conocer su equipo. Axel va a esperar a que el mandatario nacional anuncie su gabinete y recién después lo hará él.Se estima en el Frente de Todos que los nombres con sus respectivos cargos recién estarán unos días antes del traspaso de mando, es decir en la primera semana de diciembre. “Lo más cerca de la fecha de asunción”, ratificaron cerca del economista.Por otra parte, a Kicillof le molestó que cuando se conocieron, hace un par de semanas, algunos de los colaboradores, “aparecieron algunas operaciones para perjudicarlos”, según grafican en su entorno. Considera el gobernador que todavía queda demasiado tiempo hasta que deban tomar las responsabilidades ministeriales como para que se los empiece a mirar con ojo crítico desde ahora. Ese es otro motivo de la demora.Mientras tanto, en varias oficinas de la Provincia están cada vez más inquietos quienes deben dejar el cargo porque “acá todavía no se ha acercado nadie y no sabemos quién se va a hacer cargo del área”. Muchos, incluso, son celosos de dar información si antes no reciben la orden de la Gobernadora Vidal o del Jefe de Gabinete, Federico Salvai, para entregar los datos a tal o cual persona.Más aún, son comunes los llamados a periodistas por parte de funcionarios de organismos que todavía no han sido visitados por los equipos del Frente de Todos. Quieren saber si los cronistas tienen alguna pista de quién los reemplazará.