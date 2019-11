Los avances en la transición y lo que dejó la reunión de Kicillof con Rodríguez Larreta

Hoy 18:36hs

ANTES DEL RECAMBIO

Los equipos de Axel Kicillof y los funcionarios de las distintas áreas del gobierno bonaerense siguen con un ritmo sostenido de reuniones en la transición antes del cambio de mando. Entre 5 y 7 personas que responden al gobernador electo van a cada una de las reuniones. Muchos no se repiten pero sí es permanente el equipo del área económica, integrado por Augusto Costa, Juan Cuattromo, Pablo López y Cristian Girard.En la primera semana de reuniones específicas, desde el entorno de Kicillof destacaron que se van despejando algunas dudas. “Lo que respondieron a las preguntas que les mandamos fueron cosas que en su mayoría ya se sabían, pero en las reuniones mano a mano se empiezan a disipar las dudas que quedaban y hay promesas de completar el material que faltaba en los próximos días, para tener todo el panorama bien claro”, contó auno de los integrantes del gobierno que vendrá.En paralelo, Axel Kidcillof sigue adelante con reuniones privadas para terminar de formalizar su equipo y también como tarea de la transición otea el panorama de las diferentes áreas a la vez que comienza a delinear políticas específicas. En este marco se encuadra la reunión que mantuvo con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.El bonaerense y Horacio Rodríguez Larreta trataron varios puntos sobre políticas que afectan a ambos territorios durante su encuentro de hoy. Hablaron de Seguridad, salud, transporte, la problemática de la basura y de la cuenca Matanza-Riachuelo. Ambos se mostraron dispuestos a trabajar juntos más allá de las diferencias ideológicas, porque son muchas las cuestiones a resolver en el AMBA.El electo gobernador fue con la propuesta de que una de las primeras medidas que tome el Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), que debe formarse tras el traspaso de Edenor y Edesur a la Provincia y a la Ciudad, tenga como primer punto de atención una baja de las tarifas eléctricas.“Una tasa que no se puede pagar no es una solución para nadie”, le dijo el exministro de Economía al mandamás porteño. Rodríguez Larreta, en tanto, escapó por la tangente y le pidió que esperara a que el tema sea analizado por los equipos técnicos para después tomar una resolución.Debe resolverse, además, quiénes integrarán por la Ciudad y la Provincia el directorio del mencionado ente, que además tiene un representante del gobierno nacional. Kicillof quiere evitar por todos los medios que los directores bonaernses sean nombrados por María Eugenia Vidal antes de dejar el gobierno.Larreta, por su parte, planteó la problemática de la salud, que tiene a diario a muchos bonaerenses atendiéndose en los hospitales de la Ciudad. Una de sus propuestas fue integrar un sistema único de historias clínicas de los pacientes, con el objetivo que los tratamientos o seguimientos médicos puedan continuarse en una u otra jurisdicción si que el paciente deba volver siempre al mismo nosocomio. El gobernador electo también quedó en estudiar la propuesta.También hubo minutos dedicados al llamado "anillo digital de seguridad" que controla el ingreso y egreso de vehículos entre Buenos Aires y Capital Federal a través de cámaras digitales.El encuentro tuvo lugar en las oficinas del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires, y duró un poco más de una hora. "Fue una primera reunión entre las dos cabezas, pero el objetivo en mantener un vínculo a través de los equipos técnicos de cada área en las próximas semanas", dijeron después desde ambos sectores. Desde el larretismo afirmaron que el diálogo con la Provincia es "fundamental para mantener un vínculo lógico entre las tres jurisdicciones".