Cambio de Gobierno: empezó el éxodo de funcionarios provinciales a refugios PRO

HACIA DICIEMBRE

El 10 de diciembre, María Eugenia Vidal le pasará la banda gubernamental a Axel Kicillof, quien el pasado 27 de octubre ganó las elecciones por más del 52 por ciento de los votos.Así, tras cuatro años de gestión, Juntos por el Cambio deberá abandonar la Casa de Gobierno en la capital provincial y comenzar a buscar nuevos horizontes. Y qué mejor que los distritos donde ganó el PRO para refugiarse.Muchos de los funcionarios que actualmente se desempeñan en la estructura del Ejecutivo, encontraron en la Ciudad de Buenos Aires el lugar ideal para continuar sus funciones y ya tienen las valijas listas para iniciar el éxodo.Por caso, este jueves fue publicado en el Boletín Oficial porteño la designación de Juan Nicolás Seglie como director general de Planificación Estratégica y Seguimiento de Gestión, dependiente de la Secretaría de Coordinación General del Ministerio de Justicia y Seguridad.Sin embargo, en la resolución mencionada se aclara que su nombramiento queda supeditado el alta definitiva de “la acreditación del acto administrativo mediando el cual se acepte su renuncia como director de Seguimiento de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.Es decir, que comenzará a trabajar para Horacio Rodríguez Larreta una vez que Vidal le firme la renuncia.Según pudo saber, otro funcionario de la Gobernadora también tendría pensado pegar el salto. Se trata de Gustavo Ferrari, actual ministro de Justicia de la Provincia, quien desde el 10 de diciembre trabajaría como asesor del jefe de Gobierno porteño, aunque sin sumarse de manera oficial a su Gabinete.“Lo haría de manera externa”, señalaron desde el entorno del funcionario que llegó al Gabinete de Vidal en 2015 como Asesor General de Gobierno.Otro de los ministros que ya tendría cerrado su pase a un ente gubernamental es Santiago López Medrano, titular de la cartera de Desarrollo Social, aunque aún no trascendió el destino específico.Es que los pronto ex funcionarios de Vidal no sólo recaerán en la órbita porteña. Muchos intendentes amarillos que lograron la reelección en octubre podrían llegar a recibirlos.Uno de ellos es La Plata, donde su intendente, Julio Garro, “está viendo la posibilidad de sumar funcionarios de segundas líneas del equipo de la Gobernadora”, precisaron desde la Municipalidad.Lanús también sería uno de los posibles refugios para funcionarios. Cabe recordar que el actual ministro de Salud, Andrés Scarsi, llegó a la cartera tras desempeñarse como secretario de Salud del jefe comunal, Néstor Grindetti.