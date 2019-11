Intendente faltó a la interpelación, convocada por oficialistas y opositores

13/11

CLIMA TENSO

La interpelación al intendente de Moreno, Walter Festa, que pretendía llevar a cabo el Concejo Deliberante de ese distrito del Conurbano, no pudo realizarse a raíz de la ausencia del jefe comunal peronista.En una nota dirigida al cuerpo deliberativo, el alcalde argumentó cuestiones de forma, como el insuficiente plazo de tiempo otorgado para reunir la información que requerían los ediles.La interpelación fue votada días atrás por todos 16 concejales de todos los bloques, incluyendo al Frente de Todos, el Frente Renovador, Consenso Federal y Cambiemos, en medio de un clima tenso entre la actual administración y la intendenta electa, Mariel Fernández, quien le ganó a Festa las primarias de agosto.Walter Festa.En el temario de la sesión de hoy figuraban la situación de dos emprendimientos inmobiliarios de más de 6 mil viviendas que no pasaron por el Concejo, las acusaciones por el destino de fondos de una obra de pavimentación paralizada hace tres meses, el dinero destinado al recambio de luces LED y la negativa por parte de Festa a otorgar el aumento a los trabajadores municipales.El alcalde del PJ ya cuenta con una sanción disciplinaria por haberse ausentado del país sin autorización del cuerpo y, su no asistencia a la sesión de esta tarde, podría ser considerada como una falta grave.