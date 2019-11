Vidal ratificó su rol de opositora y abogó por la unidad de Cambiemos

13/11

GABINETE AMPLIADO

Mientras avanza la transición política entre la gobernadora saliente, María Eugenia Vidal, y el gobernador electo, Axel Kicillof; la actual mandataria busca proyectar su nuevo rol de opositora. En ese sentido, tal como adelantó LaTecla.info, aprovecha el apoyo de la estructura bonaerense para reunir a los suyos y bajarles un mensaje de unidad. El objetivo, claro, es que su liderazgo no se diluya.

Este miércoles, Vidal encabezó una reunión de Gabinete ampliado en la Casa de Gobierno, para replicar el mensaje que dio a los intendentes y legisladores en las semanas posteriores a la derrota electoral: la necesidad de mantenerse unidos.



La cita, que duró poco menos de una hora, no fue una reunión más sino que ante los presentes, la Gobernadora ratificó que no dejará la actividad política. En ese marco, destacó que en una visita realizada a un Jardín de Infantes de La Plata, le pidieron que no se vaya. "Ustedes nunca me dejaron sola, yo no los voy a dejar solos", fue la respuesta de la mandataria.

Junto a @mariuvidal y @gzinny recorrimos las mejoras que realizamos en el Jardín de Infantes 970 de Ignacio Correas y charlamos con las seños y los chicos que ahora tienen un espacio mucho más cómodo y seguro. pic.twitter.com/NKakRVToJY — Julio Garro (@JulioGarro) November 13, 2019

Conforme a lo comentado a LaTecla.info por varios de los presentes, el mensaje de la mandataria, que tuvo varios ejes, apuntó la importancia del trabajo en conjunto. Por caso, el mandamás de Lanús, Néstor Grindetti, señaló que “hubo palabras muy sentidas de Daniel (Salvador) y de María Eugenia (Vidal), la empatía que tiene con la gente quedó manifiesta. Nos dijo que no nos olvidemos que de todos lo que hicimos, está la gente. Salimos todos con el pecho inflado”.

De esa manera, uno de los intendentes del PRO que garantizó otros cuatro años de Gobierno dejó en claro que “María Eugenia habló desde el corazón y pidió que la transición sea ordenada, pensar que lo que estamos haciendo sea bueno para la gente”. Así, destacó la necesidad de mantener la comunión entre los integrantes de la alianza y marcó diferencia con la alianza a nivel nacional. “Hemos demostrado, en ningún lado se dio la unión que se dio acá”, subrayó.



Por su parte, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, en conversación con LaTecla.info, remarcó que “el mensaje de la Gobernadora fue siempre el mismo desde el primer día, cada vez que tomamos una decisión pensar en cada bonaerense a corto, mediano y largo plazo”.

En tanto, destacó la labor de las áreas de gestión en el proceso de la transición con el futuro gobierno de Axel Kicillof. “Estamos haciendo un cierre impecable, hay que dejar las cosas mejor de lo que uno recibió, que no haya baches. Hemos elaborado un documento, secretaria por secretaria, que sirve a ambos efectos, a la transición y al conocimiento de lo realizado. No hay un relato y una realidad, es el relato de una realidad constatable”, cerró Villegas.



Además de los 500 funcionarios que marcaron presencia en el Salón de Usos Múltiples de la gobernación, hubo presencia nacional de la mano del diputado Eduardo Amadeo y la senadora Gladys González; además de Hernán Lacunza (Ministro de Hacienda de la Nación) y Carolina Stanley (Ministra de Desarrollo Social de la Nación). También dijeron presente las diputadas nacionales electas: María Lujan Rey; Camila Crescimbeni; y la platense Mercedes Joury.



Uno de los puntos altos de la jornada fue la presencia del intendente de Maipú, Matías Rappallini, quien fue reconocido como ganador de la elección tras el recuento definitivo. "Estaba como un prócer", graficaron a este medio.