Maipú: a la espera de resolución judicial, el oficialismo se atribuye la victoria

13/11

TENSA ESPERA

El conflicto planteado en Maipú tras las elecciones generales del 27 de octubre, luego de las denuncias realizadas por el Frente de Todos por presuntas irregularidades en el acto electoral, siguen dando que hablar, a la espera de quien tendrá el veredicto final: el Juzgado Federal N° 1 de La Plata con competencia electoral, a cargo de Adolfo Ziulu.En las últimas horas, Juntos por el Cambio difundió un comunicado en el que señala que el recuento definitivo realizado por la Junta Electoral confirmó el triunfo del intendente Matías Rapallini sobre el postulante del Frente de Todos, Facundo Coudannes, confirmando los números arrojados por el recuento provisorio: 4.014 votos para el oficialismo y 4.076 para el peronista (62 de diferencia)."El escrutinio definitivo realizado hoy en la ciudad de La Plata, no marcó diferencias con el provisorio, luego de que las Resoluciones de la Junta Electoral Provincial del 4 de noviembre, y de la Cámara Nacional Electoral del 11 de noviembre dispusieran la realización del acto, no encontrando objeción alguna para su realización", señala Juntos por el Cambio de Maipú.Y añaden que "todas las denuncias realizadas por el Frente de Todos fueron rechazadas por las autoridades electorales, por carecer de todo sustento fáctico y jurídico", indicando que "el escrutinio definitivo realizado hoy (por ayer) en la ciudad de La Plata, no marcó diferencias con el provisorio, luego de que las Resoluciones de la Junta Electoral Provincial del 4 de noviembre, y de la Cámara Nacional Electoral del 11 de noviembre dispusieran la realización del acto, no encontrando objeción alguna para su realización".Facundo Coudannes.En tal sentido, remarcan que la Junta Electoral de la Provincia rechazó el recurso presentado, por "carecer de todo sustento legal que amerite su admisibilidad”.Tras conocerse el resultado de los comicios, el peronismo denunció que el oficialismo llevó adelante una maniobra mediante la cual se les retuvo el documento a un centenar de cooperativistas que prestan servicios en la comuna para impedir que puedan sufragar.Al rechazo de la Junta Electoral siguió un recurso de nulidad extraordinario, presentado por los apoderados del Frente de Todos y conforme la doctrina de los artículos 168 y 171 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires"."La Junta Electoral violentó el debido proceso judicial, ya que no trató cada uno de los agravios traídos por esta parte, sino que incumplió sus deberes naturales de custodio de los derechos emergentes del Código Electoral de la Provincia de Buenos Aires", sostuvieron en su escrito.Luego de la decisión de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos indicó que esperará la decisión del Juzgado Federal N° 1 de La Plata con competencia electoral, a cargo de Adolfo Ziulu."Es importante destacar y aclarar que la simultaneidad implica que las decisiones sobre las elecciones municipales, provinciales y nacionales están en manos de la Justicia Federal, en nuestro caso el Juzgado Federal Número 1 de la ciudad de La Plata con competencia Electoral. Por todo ello, la decisión de impugnar total o parcialmente la elección en el distrito de Maipú está en manos del juez Ziulu", explicaron.