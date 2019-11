Las cartas para negociar

13/11

KICILLOF Y LA OPOSICIóN

El 10 de diciembre se abre un nuevo período de gobierno y, con él, se inicia una minuciosa estrategia para saldar deudas políticas y conseguir futuras adhesiones. Sin mayoría propia en la Legislatura, la gestión de Axel Kicillof deberá asegurarse apoyos para impulsar leyes, y los cargos en organismos y empresas estatales aparecen como un ramillete de oportunidades.Así, la nueva oposición, Juntos por el Cambio, ya se frota las manos, montada en su pretensión de acaparar la gran mayoría de lugares que quedarán vacantes. El exministro de Economía tiene en sus manos, cual emperador de Roma, la potestad de levantar el pulgar o dirigirlo hacia el suelo, ya que varios de los cargos caducan y otros serán puestos a disposición. Tampoco será tarea sencilla contentar a los nuevos aliados, que ya se anotan en la carrera.La Constitución bonaerense ordena que el director de Cultura y Educación necesita acuerdo del Senado para su designación y que “el Consejo General de Cultura y Educación estará integrado -además del director general, quien lo presidirá- por diez miembros, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados: seis de ellos, por propia iniciativa, y los otros cuatro, a propuesta de los docentes en ejercicio. Los consejeros generales durarán en sus funciones un año, pudiendo ser reelectos”.De esta manera, desde hace años, los cuatro representantes de los docentes se reparten en dos del Suteba (Néstor Carasa y Marcelo Zarlenga) y dos de la FEB (Graciela Veneciano y Graciela Salvador), que renuevan desde hace varios años. Los otros seis corresponden a cargos políticos, y se reparten generalmente en tres del oficialismo y tres de la oposición.Es el vicepresidente primero del Consejo; es radical alineado al vicegobernador, Daniel Salvador.Es la vicepresidenta segunda. También pertenece a la UCR y fue candidata a intendente de JxC en Leandro Alem.Consejero. Académico del Pro, que ocupó varios cargos, entre ellos Director General de Educación de Gestión en CABA.Consejera. Es la referente de educación del massismo, aline-ada a Malena Galmarini. Electa diputada provincial por la Séptima sección.Consejero. Massista de 25 de Mayo. Fue edil y vicepresidente de la Asamblea Deliberativa del CODENOBA.Consejera. Es de Almirante Brown y responde al intendente Mariano Cascallares. Ocupará la banca que dejó el fallecido diputado Juan Carlos Haljam.El directorio está compuesto por un presidente, un vicepresidente, dos directores vocales y 12 directores. Los define el ministro de Infaestructura, y cambian con los nuevos gobiernos.En la conformación actual de la conducción aparecen hombres vinculados al peronismo, como el mismísimo titular, Pablo Rodrigué, quien se desempeñó anteriormente en la Dirección de Irrigación de la provincia de Mendoza.Por su parte, el vicepresidente, Felipe Llorente, también es militante del PJ, formado en la Escuela de Liderazgo Político, que reúne política y mandato religioso.Sus dos directores vocales son Fabián Mazzanti (abogado y peronista, exgerente deAsuntos Jurídicos de ABSA) y Lucas Malbrán (director de OCABA en 2018). Cuenta con otros 12 directores, todos de carrera.La empresa AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S.A.) está en manos de quien gobierna, y los cambios se producen cuando se renueva el ministro de Infraestructura. El actual presidente es Víctor Daniel El Kassir, que viene del mundo de las finanzas y fue subgerente de Ceamse. Como vice lo acompaña Joaquín Granillo Fernández, miembro del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Por su parte, el docente, investigador y consultor Alejandro Sehtman es el director.Entre los síndicos es donde aparecen hombres con vínculos políticos con el peronismo: Francisco Cupelli, exasesor letrado de la Municipalidad de La Matanza, coincidió con El Kassir en Ceamse; y Omar Bruzzo, excontador de la Municipalidad de Brandsen, relator de la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados bonaerense. Está vacante otro de los sillones, dejado por el exintendente y candidato en 2019 a alcalde de Brandsen por el FdT, Gastón Arias, quien entró gracias al acuerdo de Cambiemos y el Frente Renovador en el comienzo de la gestión Vidal.El directorio de Centrales de la Costa Atlántica S.A., la compañía estatal de energía eléctrica bonaerense, está compuesto por un presidente y seis directores, uno de los cuales ejerce el cargo de vicepresidente. La composición accionaria de la empresa (99% Gobierno de la Provincia y 1% Banco Provincia) hace que se reúnan en asamblea todos los años el ministrode Infraestructura y el presidente del banco para designar las autoridades de Centrales, que generalmente se renuevan en cada cambio de gobierno.De esta manera, el presidente y dos directores pertenecen al color político que gobierna, mientras que los otros directores se reparten dos para los gremios y dos para la oposición(el ministro y el presidente del banco tienen la potestad de cambiar el número de directores).Actualmente, la empresa es presidida por Federico Guillermo Gatti Lavisse, que responde a Cambiemos, mientras que los dos directores del oficialismo renunciaron en el transcurso de este año y esos cargos no fueron ocupados. Por lo tanto, ahora al directorio lo integran Gatti Levisse, más los directores que responden a los gremios, como Horacio Eduardo Godoy (Luz y Fuerza de Mar del Plata) y Mario Antonio Viñales (Luz y Fuerza de Merce-des), más los dos que responden a la oposición: el massista Gonzalo Díaz de Astarloa y el peronistay exintendente de General Madariaga Cristian Popovich.El nuevo gobierno podrá nombrar todos los directores nuevos, con la facilidad que le insume además no tener ocupadas las dos sillas del actual oficialismo, que en diciembre pasaráa ser oposición. Camino liberado completamente.Pablo di Liscia, exfuncionario de Larreta, su jefe político.Alejandro Requejo, exfuncionario del Banco Provincia. Llegó por recomendación del actual titular del PAMI, Sergio Cassinotti.Alejandro Rico Douglas es directivo de empresas de biotecnología, comparte directorio con Sebastián Neuspiller, concejal de Pilar por Juntos por el Cambio); Luis Blanco (exdiputado provincial, referente de la UCR de Chivilcoy y cercano al vicegobernador, Daniel Salvador); Paula Espiño (docente, representa al SUTEBA).El OCEBA, encargado de controlar a las empresas de energía eléctrica de la Provincia, es otro espacio donde se negocian acuerdos sin que haya lugares determinados para otras fuerzas.El presidente es Jorge Arce, un técnico, mientras que el vice es Walter García, radical vinculado al vicegobernador, Daniel Salvador, y con estrecha relación con el intendente de Balcarce, Esteban Reino.En su directorio, potestad del Poder Ejecutivo, se evidencia el pago de “favores políticos”, con nombres como los de Omar Duclós, exintendente de Azul y perdedor en las PASO de agosto de este año ante el intendente Hernán Bertellys; José Antonio Recio, exdiputado radical y titular de la comisión de Obras y Servicios Públicos durante el gobierno de la Alianza, de la UCR; y el excandidato a intendente de Morón, el renovador Martín Marinucci.Los directores tienen mandato por cinco años, y en esta oportunidad, en diciembre vence el de Martín Marinucci.En los últimos años, la provincia de Buenos Aires dio un vuelco en cuanto a los usos y costumbres de los responsables de los organismos encargados de controlar y auditar los actos de gobierno, y cargos que le corresponderían a miembros de la oposición son ocupados por dirigentes afines al gobierno de turno. En rigor, durante muchos años seguidos el peronismo estuvo al frente de la Provincia y el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, la Contaduría General y la Tesorería fueron ocupados por dirigentes que en su mayoría provenían del radicalismo; pero se produjeron vacantes entre los mandatos de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal, y algunos de los nombrados por esta última responden a Cambiemos. ¿Seguirán o Axel Kicillof hará modificaciones e instalará allí a peronistas? Nadie en el entorno del Gobernador electo lo responde todavía.Eduardo Grinberg, de reconocida trayectoria dentro de la UCR, llegó a la presidencia del Tribunal en 1987. El cargo es inamovible de acuerdo al mandato constitucional, al igual que los cuatro vocales titulares. Después de muchos años, esas vocalías se renovaron durante el gobierno de Vidal, en diciembre de 2018, con dos para el actual oficialismo y dos para la oposición. Son vocales que responden a Cambiemos Ariel Pietronave (responde al intendente de Lanús, Néstor Grindetti) y Gustavo Diez; mientras que Daniel Chillo es del Frente Renovador y Juan Pablo Peredo reporta al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.Carlos Baleztena, un hombre de carrera en la administración pública que estuvo vinculado al sciolismo, es el actual Contador General de la Provincia, nombrado por María Eugenia Vidal luego de que se frustrara la llegada de María Fernanda Inza (denunciada por los aportes truchos de la campaña 2015), y tras la renuncia de Gastón Messineo (otro miembro del Pro), a quien también había nombrado Vidal en febrero de 2016. El Subcontador es Carlos Vittor, un dirigente ligado a Sergio Massa (a quien acompañó durante su gestión en ANSES), quien sí llegó por la oposición.Horacio Stávale fue nombrado al frente de la Tesorería por el actual gobierno y asumió el 1 de febrero de 2016, en reemplazo de Amílcar Zufriategui, histórico dirigente radical que ocupó el cargo ininterrumpidamente desde 1988, cuando fue de-signado durante el gobierno de Antonio Cafiero. Stávale es licenciado en economía e hijo del exdirigente radical Horacio Stávale. El nuevo gobierno iría por esa silla, aunque la oposición pugnará por que la ocupe alguien que no res-ponde al peronismo.Este otro organismo de la Constitución que representa a la Provincia en los juicios está comandado desde 2012 por el abogado de origen radical Hernán Gómez, quien era el fiscal adjunto de Ricardo Szelagowski, también vinculado a la UCR, fallecido mientras ejercía el cargo que ocupó durante los últimos 25 años de su vida. Vidal, cuando llegó, a pesar de que el peronismo pidió el lugar, sostuvo a Gómez, quien encabezó el juicio de la Provincia para reclamar el descongelamiento del Fondo del Conurbano.A pesar de que no está reglamentado, la historia marca que en el Instituto de Previsión Social suele haber gestos hacia sectores no oficialistas, otorgándoles sillas en el directorio en cada cambio de gobierno. Su titular es Christian Gribaudo (ex diputado nacional que responde a Daniel Angelici).Cuenta con cuatro directores surgidos de los gremios y otros cuatro denominados directores gubernamentales. Allí están Pablo Carrera (hombre del presidente del organismo, Gribaudo), Mailén Vélez (peronista, hija de la exsenadora y vinculada al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares); y Patricio Hogan (exintendente de General Alvarado y exsenador provincial por el Frente Renovador). Queda un cargo vacante, que no fue ocupado, tras la salida del margarito Juan Carlos Juárez, por el cortocircuito entre Margarita Stolbizer y Vidal tiempo atrás. También hay otros 10 cargos de directores.La Carta Orgánica del Banco de la provincia de Buenos Aires establece que será gobernado por un directorio compuesto por un presidente y ocho vocales, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.Luego de produicirse vacantes y un tiempo largo sin designaciones, en diciembre pasado Vidal selló acuerdos con diversos bloques en la Legislatura para asegurar la sanción de leyes; entre ellos, con el Frente Renovador de Sergio Massa y el denominado “Bloque de los Intendentes” del PJ.Así ingresaron en el directorio el exsenador bonaerense Sebastián Galmarini, cercano al exintendente de Tigre; la exdiputada nacional Juliana di Tullio, con la bendición de los alcaldes del PJ y como un guiño al kirchnerismo; el exsecretario de Hacienda de Almirante Brown y hombre del alcalde Mariano Cascallares, Héctor Vivaldo; y renovó Diego Rodrigo, hombre de la UCR. Todos ellos tienen mandato vigente hasta 2021.Una situación diferente es la de los otros cuatro directores, cuyo mandato está en las postrimerías. Son el exintendente de Junín Mario Meoni, del Frente Renovador, perdió las últimas elecciones en representación del Frente de Todos, y reemplazó a Daniel Arroyo, otro massista); Felipe Hughes, hombre de confianza del jefe de Gabinete de María Eugenia Vidal, Federico Salvai; y Mario Biondi, cercano al macrismo y a Diego Rodrigo, radical.Además, los opositores serán mañana oficialistas, y el nuevo equipo que acompañe a Axel Kicillof tendrá un as adicional para negociar: la vicepresidencia de la institución, hoy en manos de Carlos Pérez, exdirector del Banco Central durante la gestión kirchnerista y asesor económico del exsenador Antonio Cafiero, otro director de la oposición.El Grupo Provincia es una organización que incluye ocho empresas. Será el gobierno entrante, comandado por Axel Kicillof, el que decidirá el futuro de las mismas yquiénes ocupen los directorios en todas.Los rumores y versiones son muchos y variados: desde la absorción de varias unidades por parte del Banco hasta la eliminación del grupo.Tampoco hay confirmación del reemplazante de Jorge Macri al frente del mismo. En ámbitos políticos se señala que Sergio Massa habría levantado la mano para ubicar allí a uno de los suyos, mientras que otra versión fuerte habla de un pedido de los intendentes peronistas para sentar a uno de los suyos en el sillón presidencial. Y entre los nombres, el que más sonó fue el del jefe comunal de Almirante Brown, Mariano Cascallares.El poderoso Grupo Provincia es otro de los botines apetecidos por los diferentes sectores políticos para colocar algunas de sus principales espadas.A diferencia del banco, no existe una normativa que reglamente la elección del directorio.El actual titular del organismo es el intendente de Vicente López y primo del presidente de la Nación, Jorge Macri, y su vice es uno de sus hombres, Guillermo Romero, exsecretario de Hacienda de ese distrito. También se referencia en el presidente del grupo el Director Secretario, Gabino Tapia, exfuncionario del distrito del Conurbano y senador provincial por la Primera sección.“No hay reglamentación ni normativa que obligue a repartir los sillones en el directorio del grupo, pero en la práctica se usan lugares para negociar políticamente”, aseguró auno de los directores.Tampoco tienen fecha de caducidad sus mandatos, aunque es un acuerdo de palabra que todos los directivos pongan su renuncia a disposición del nuevo gobierno, para que éste decida su continuidad o no. “Seguramente se prorrogarán un tiempo, hasta que terminen de negociar los lugares”, aseguraron desde las altas esferas del grupo.La unidad Provincia Bursátil tiene como presidente a Eduardo Eleta, exsubsecretario de Modernización del Estado porteño en la gestión de Mauricio Macri. El vice también es un macrista, el exdiputado y exsubsecretario de Gobierno porteño, Marcelo Godoy.Entre sus cuatro Directores Titulares está el boina blanca Claudio Figal, actual presidente del Concejo Deliberante de Trenque Lauquen y enfrentado al intendente radical, Miguel Fernández, con quien perdió las PASO de este año. También Daniel Bolinaga, exintendente de Arrecifes que pasó del Frente para la Victoria al massismo, cobrando con un sillón para el Frente Renovador. Junto a ellos, el actual concejal de Avellaneda de Juntos por el Cambio, Sebastián Vinagre.Dos de los tres síndicos también tienen militancia o cercanía con la política: Matías Slezack, hijo del exintendente peronista de Berisso, Enrique “Quique” Slezack, de quien fue secretario de Modernización; y Sergio Vattuone, asesor de la diputada macrista Carmen Polledo.El presidente de la empresa es un hombre de Jorge Macri: Raúl Piola.Entre los directores titulares se en-cuentra Augusto Rodríguez Larreta, hermano del jefe de Gobierno porteño. También forma parte de esta estructura Omar Pacini, un radical cercano al vicegobernador bonaerense y exintendente de Pergamino. Entre los síndicos está Mario Biondi, cercano al macrismo. Es decir, todos vinculados a Cambiemos.La empresa perteneciente al Grupo Provincia es presidida por Carlos Guevara, que proviene del sector de banca privada. Entre los directores titulares están varios hombres con pasado -o presente- político, como Alfredo Irigoin, exintendente de Laprida yexsenador provincial de la UCR; Diego Cagliolo, actual subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación de la provincia de Buenos Aires y coordinador Ejecutivo de GLOBA, que responde a Fabián Perechodnik; y Fabián Lliteras, exsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Bahía Blanca y concejal de ese distrito entre 2005 y 2011. También Hugo Bertín, asesor del Ministerio de Economía bonaerense.Los directores suplentes, también son prenda de pago de apoyos y de negociación. En este escalón se encuentra actualmente Pablo Dramis, subsecretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Vicente López.Entre los síndicos titulares con proximidad a la política figuran Enrique Rodríguez Chiantorel, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación hasta 2017; Julieta Durán, vinculada al ministro de Economía de la Nación y extitular de la cartera económica bonaerense, Hernán Lacunza.Hurgando entre los síndicos suplentes podemos encontrar a Claudio Panichelli, vinculado a Macri y exdirector de Compras y Licitaciones en la Municipalidad de Vicente López.Presidido por Santiago Gallichio, Provincia Leasing tiene al funcionario de Economía provincial en la gestión de Daniel Scioli, Juan Alberto Bruno, como vicepresidente.Entre sus cinco directores titulares se encuentran Juan Domingo Loustau, dirigente radical de Tandil que responde al alcalde de esa ciudad, Miguel Angel Lunghi (UCR); Diego Cagliolo, actual subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación y Coordinador Ejecutivo de la Agencia de Inversiones bonaerenses, que depende del Secretario General, Fabián Perechodnik; y Martín Caso, exintendente de Rojas que trabajó junto a Sergio Massa e ingresó por el acuerdo con el Frente Renovador en 2015.BA Desarrollo está presidida por Alejandro Tinivelli, gerente de Leasing del Banco Provincia durante la gestión de Martín Lousteau, en tiempos del gobernador bonaerense Felipe Solá.La vicepresidencia está vacante.Uno de los dos directores titulares es Pablo Dramis, subsecretario de Desarrollo Económico de Vicente López y hombre de Jorge Macri. Entre los síndicos titulares se cuenta a Paula Zabalegui, exasesora del Ministerio de Justicia de la Nación y exdirectora del Registro Nacional de Sociedades, Concursos y Quiebras en la gestión Mauricio Macri; y Pablo Bruera, exintendente peronista de La Plata.En tanto, Ignacio Baistrocchi, secretario de Coordinación del Municipio de Vicente López, conducido por Jorge Macri, es uno de los tres síndicos suplentes.Eduardo Eleta, su titular, desembarcó en la Provincia tras desempeñarse en la Subsecretaría de Modernización del Estado porteño durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno. El vice es el exdiputado macrista en CABA y exsubsecretario de Gobierno porteño Marcelo Godoy.Los cuatro directores titulares son fichas a intercambiar, habida cuenta de su origen partidario. Ellos son el macrista Santiago Dondoa, exsubsecretario de Política Minera del gobierno de Mauricio Macri; el radical Carlos Gorosito, exintendente de Saladillo; Gustavo Trankels, exalcalde de Tornquist y exprecandidato a diputado provincial por Cumplir, espacio que lideró Florencio Randazzo; y Alberto Gelené , ahora electo intendente de Las Flores por el Frente de Todos.Presidida por Florencia Jalda, exsecretaria de Economía, Hacienda y Recursos Humanos de la Municipalidad de Tigre. La mujer está alineada al massismo, que acordó su ingreso en el directorio.Junto al presidente, Bernardo Custo, está Mauricio D´Alessandro como vice. Es concejal de Tandil por Integrar y en-tró como parte del acuerdo del massismo con Cambiemos.Entre los vocales titulares está Andrés Antonietti, secretario de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Vicente López, territorio de Jorge Macri. Además, Micaela Morán, presidenta del bloque de concejales del Frente Renovador de Zárate. También Oscar Ponce,vinculado a Jorge Macri; y Ricardo Vázquez, exsenador provincial por el GEN que responde a Margarita Stolbizer.El director suplente es Gabino Tapia, exfuncionario de Jorge Macri y actual legislador provincial.Acompañando a la presidenta, Myriam Clerici, el vicepresidente, Felipe Hughes, es un hombre de la más estrecha confianza de Federico Salvai, jefe de Gabinete de María Eugenia Vidal.Otros cargos ocupados por vinculaciones políticas se encuentran entre los directores titulares, como es el caso de Norberto Razetto, jefe de Gabinete de la Secretaría de Medios en la gestión de Carlos Menem y, posteriormente, enrolado en el Frente Renovador de José C. Paz.Entre los síndicos están Juan Manuel Boselli, hombre que pasó por la gestión Scioli en diversas áreas, y Marcelo Mesplet, cercano al exministro kirchnerista Florencio Randazzo.