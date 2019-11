Alberto sigue en la búsqueda de inversiones: consiguió el compromiso de FONPLATA por U$S 1.600 millones

12/11

CRÉDITOS PARA DESARROLLO

Alberto Fernández, presidente electo de la República Argentina, y Juan Notaro, presidente ejecutivo de FONPLATA-Banco de Desarrollo, mantuvieron una reunión con el objetivo de estrechar y fortalecer los vínculos de trabajo entre Argentina y el organismo internacional.En el encuentro Notaro se comprometió con Fernández en profundizar el apoyo de los proyectos que se vienen desarrollando así como los que la nueva administración considere prioritarios para continuar fortaleciendo el desarrollo de nuestro país.Durante el desarrollo de la reunión dialogaron sobre los 24 proyectos de inversión que el Banco financia actualmente en Argentina (por más de U$S 600 millones) y que mayoritariamente se concentran en áreas de fronteras, salud, infraestructura vial, portuaria y social en las provincias del NEA, NOA y Buenos Aires.Asimismo, se conversó sobre un nuevo programa de financiamiento que contemple las prioridades que establecerá el nuevo gobierno, estimando que el mismo podría ampliar el actual en U$S 1.000 millones.Las principales líneas de acción de FONPLATA son las áreas tendientes al fomento del desarrollo económico productivo, socioambiental y de infraestructura.Asimismo, FONPLATA también pondrá a disposición del país su línea verde, con tasas preferenciales, que tiene como objetivo financiar a proyectos que contribuyan a un desarrollo sostenible del país como la adaptación y mitigación de los riesgos impuestos por el cambio climático.En particular en Argentina, FONPLATA contribuye con financiamiento para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través de distintos programas que abarcan áreas tan diversas como las que atienden las demandas de mejora nutricional en la educación o la construcción de carreteras.Las operaciones en el país buscan fortalecer el sector agroindustrial, la realización de obras relativas al agua potable y saneamiento, mejoras viales e integración de los sistemas ferroviarios.Además, el organismo apoya proyectos que buscan el mejoramiento integral de asentamientos fronterizos, así como otros tendientes a la modernización del Estado, construcción de hospitales y difusión cultural.FONPLATA es un Banco de Desarrollo integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Fue establecido en 1974, con la misión de contribuir al crecimiento económico y social de sus países miembros. Financia proyectos de pequeña y mediana envergadura, especialmente en áreas urbanas vulnerables, zonas rurales y regiones fronterizas para impulsar la integración entre países o entre regiones dentro de un mismo país.Cabe recordar que el jueves pasado, en su regreso de su gira por México,, mantuvo un encuentro con el presidente del. El mandatario electo conversó con el representante del organismo de crédito sobre la posibilidad de un acompañamiento del ente al nuevo gobierno.En la reunión se hizo un repaso de las operaciones de financiamiento al desarrollo que el BID tiene con Argentina, a efectos de evaluar su alineamiento con las prioridades del nuevo gobierno.La cartera activa del BID con el sector público argentino se compone de 65 operaciones por un total de US$10 mil millones con un saldo a desembolsar de. Los sectores que apoyan dicha cartera son transporte e infraestructura, agua y saneamiento, salud y protección social, desarrollo urbano, competitividad e innovación, medio ambiente y desarrollo rural, educación, energía, comercio, gestión fiscal y municipal, capacidad institucional, e instituciones financieras.