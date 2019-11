Candidato de Lavagna será secretario de Gobierno en distrito PRO

12/11

MAR DEL PLATA

El intendente electo Guillermo Montenegro brindó una conferencia esta mañana donde confirmó a nuevos integrantes de su gabinete, los que se sumarán a los cinco que ya fueron oficializados, y entre los que se destaca Santiago Bonifatti.El excandidato a intendente de Consenso Federal ocupará uno de los principales cargos del próximo gobierno, en una confirmación que no se había barajado en todo este tiempo.En Salud confirmó a la directora del Hospital Materno Infantil, Viviana Bernabei, quien esta mañana confirmaría el sí. En los últimos cuatro años, Bernabei tejió una relación próxima a la gobernadora María Eugenia Vidal, quien ve con buenos ojos la llegada de la profesional al área sanitaria.La directora del Materno es actualmente miembro de la Comisión Asesora de Farmacia Hospitalaria del Ministerio de Salud bonaerense y coautora del Programa Oficial de Residentes de Farmacia Hospitalaria del Ministerio de Salud y Corresponsable del Diseño Curricular de la Carrera de Tecnólogo Superior en Salud Especialización Farmacia Hospitalaria (Buenos Aires).Oriunda de Venado Tuerto (Santa Fe), se recibió de farmacéutica en la Universidad Nacional de Rosario y desde hace 22 años se encuentra ligada al Hospital Materno Infantil: en 2017 asumió la dirección en reemplazo de Hugo Carsa, luego de ser la jefa del servicio de Farmacia y Esterilización durante 20 años. Además, Bernabei es tesorera de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital, entidad que presidio entre 2003 y 2009.Por el momento, ya hubo cinco confirmaciones, como se detalló previamente. Una de ellas es Germán Blanco, quien fuera funcionario del actual intendente hasta septiembre de 2017, cuando era subsecretario de Gustavo Schroeder, el hombre de las finanzas comunales en aquel entonces. En efecto, el hombre en cuestión asumirá a fin de año al frente de la cartera de Economía y Hacienda.En Educación, Montenegro ya confirmó a Sebastián Puglisi y Emilia Brahim. Ambos de origen radical, Puglisi acompañó en las PASO la candidatura de Vilma Baragiola, ubicado en el primer puesto de la ex candidata para integrar el Consejo Escolar. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en el Instituto de Formación Docente.Es licenciado y profesor en Ciencias de la Educación, además de contar una diplomatura en Ciencias Sociales con mención en Gestión Educativa. Además, forma parte del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Por su lado, Brahim también fue candidata a concejal de Baragiola en las PASO. Además, fue secretaria de Educación durante la gestión de Daniel Katz. De origen radical, impulsó la incorporación de las bonificaciones docentes al Estatuto. Cuando el Ejecutivo actual quitó el beneficio, fue sumamente crítica de la decisión de Carlos Arroyo: "La bonificación a los docentes municipales no es un error, fue producto de un trabajo muy arduo", aseguró el año pasado.En tanto, otro nombre confirmado por el hombre del Pro es el de Carlos Balmaceda, quien estará al frente de la cartera de Cultura. Oriundo de Mar del Plata, desarrolló su vida como periodista, escribiendo para medios como La Nación, y novelista. En su haber tiene unas once obras y está por publicar la número 12: “Mi mamá y Stephen Hawking”. No posee antecedentes en la gestión pública.Por último, la quinta confirmación es la de Florencia Pérez Lalli, quien será la encargada de prensa de la comuna. La periodista estuvo a cargo de la comunicación de Montenegro a lo largo de toda su campaña. Es Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata. Desde 2007, ingresó a la parte de Prensa de la Gobernación, puesto que mantiene hasta la actualidad. También fue la responsable de prensa del MAR (Museo de Arte Contemporáneo).