Antes de dejar el poder, Vidal apura los tiempos para que su liderazgo no se diluya

12/11

HACIA DICIEMBRE

En menos de un mes, la gobernadora María Eugenia Vidal deberá cederle el mando de la Provincia a Axel Kicillof, quien será su sucesor por los próximos cuatro años tras ganar las elecciones el pasado 27 de octubre.Mientras tanto, la mandataria aprovecha el apoyo de la estructura bonaerense para reunir a los suyos y bajarles un mensaje de unidad. El objetivo, claro, es que su liderazgo no se diluya.Esta semana, Vidal se mostrará más que activa. Ayer estuvo en Lanús junto al intendente Néstor Grindetti, uno de los pocos sobrevivientes de Juntos por el Cambio en el Conurbano, que levantará la bandera del vidalismo en los nuevos tiempos de oposición.Este martes, la Gobernadora desembarcará en La Matanza, distrito que actualmente comanda Verónica Magario, vicegobernadora electa. Allí, el oficialismo perdió con el Frente de Todos por una diferencia abrumadora.Mañana, en tanto, Vidal encabezará una reunión de Gabinete ampliado en la Casa de Gobierno, para replicar el mensaje que dio a los intendentes y legisladores en las semanas posteriores a la derrota electoral: la necesidad de mantenerse unidos.Además, según pudo saber, la gobernadora anunciará a su equipo la puesta en marcha de un sitio web en el que estarán disponibles los datos correspondientes a la gestión de los últimos cuatro años para que todos vean “lo que se hizo” y “la Provincia que dejamos”.Después de este encuentro, Vidal reunirá a los “sin tierra”, es decir, los candidatos de Juntos por el Cambio que no consiguieron ganar en las elecciones del 27 de octubre y por ende se quedaron con las ganas de desterrar a los intendentes peronistas.“La idea es juntarnos para ver cómo están los territorios después de las elecciones”, adelantó un dirigente a La Tecla, a la vez que señaló que el encuentro servirá también “para cuidar el caudal político donde no se gobierna pero hay referentes consolidados y bloques de concejales importantes”.Como lo viene haciendo en cada una de las reuniones de este tipo, en ambos encuentros Vidal se mostrará dispuesta a poner el cuerpo y el alma para seguir vinculada a la política de la provincia de Buenos Aires, e invitará a todos a que confíen en ella como el faro que alumbre la contención y rearmado de lo que hoy se llama Juntos por el Cambio.Como se sabe, esa meta tiene escollos por superar, surgidos de las propias entrañas del espacio. Los intendentes radicales no quieren que nadie más que ellos les conduzca a sus legisladores en el parlamento bonaerense, e imaginan un resurgimiento de la UCR provincial a partir de su impronta, una construcción de abajo hacia arriba.En el Pro las cosas tampoco se presentan fáciles para que los intendentes, encabezados por Jorge Macri, cedan liderazgos que ahora creen propios al presentarse como los únicos que ganaron en las urnas. Tampoco está distraído de los movimientos bonaerenses Mauricio Macri, quien no sólo sigue de cerca los movimientos a través de su primo jefe comunal de Vicente López, sino que le encargó a Daniel Angelici intervención en la correlación de fuerzas legislativas.El presidente de Boca y Jorge Macri (además del radicalismo, claro) juegan a una especie de contrapeso en los deseos de Vidal de ubicar en cargos de poder legislativo a algunos de sus soldados.El primero en la lista es Alex Campbell, a quien quiere posicionar para la vicepresidencia de la Cámara o en su defecto para la conducción del bloque. Hoy, en la relación de fuerzas, los vidalistas suman más que el resto de los legisladores del Pro en el poroteo, gracias a que intuyendo la factibilidad de la derrota, la Gobernadora a través de Federico Salvai, pobló de propios las listas legislativas de este año.Esa discusión está en pleno desarrollo, y aunque pocos creen que la sangre finalmente llegue al río, la compulsa interna existe y va más allá de los cargos en sí. Está sobre el tablero quién ejerce más liderazgo y poder.En ese contexto, y todavía mostrando enojo por la elección bonaerense, desde la Casa Rosada dejaron escapar la versión de que Mauricio Macri mudará su domicilio a la provincia de Buenos Aires. Algunos van más allá y dicen que para ser candidato a diputado nacional en el 2021. Cuestión de fueros y necesidad política de mantenerse en el ruedo.De todos modos, la teoría del cambio de domicilio para hacer política en el territorio bonaerense no es más que un gesto para la política, un mensaje directo a quienes sueñan con el post macrismo. Macri nació en Tandil y no necesita residir en la Provincia para presentarse como candidato por ella.