La Legislatura se prepara para un verano movido

12/11

LO QUE VIENE

El 9 de noviembre se cumplieron seis meses de la última sesión de la Cámara de Diputados provincial. En aquel entonces, entre otros temas, se trató el pedido de licencia del presidente del cuerpo, Manuel Mosca.Desde entonces, entró en una parálisis tal que, en medio de las elecciones generales, llevó a que en la última parte del año se acumularan todos los proyectos que quedaron pendientes para tratar.Según confirmaron desde la presidencia de la Cámara baja, los diputados provinciales volverán a sesionar este mes, aunque todavía no está la fecha confirmada. Principalmente, se tratará el pedido de sesiones extraordinarias para discutir, entre otras cosas, el Presupuesto 2020.Tal como publicó LaTecla.Info, la Ley de Leyes prevista para el próximo ejercicio, que ya estará a cargo de Axel Kicillof, será elaborada en conjunto por los equipos de la actual gobernadora, María Eugenia Vidal, y del ex ministro de Economía de la Nación.En las semanas restantes hasta el 10 de diciembre, los técnicos de ambos lados mantendrán periódicos encuentros para avanzar en este sentido, con todos los números sobre la mesa.Además del Presupuesto, la Legislatura apurará los tiempos para tratar la Ley Impositiva, y el Endeudamiento. Por el lado de Cambiemos aseguran que no quedó ningún tema de gran relevancia por aprobar en lo que resta del año y los primeros meses de 2020.Por el Frente de Todos, en tanto, es muy probable que también envíen al parlamento una modificación de la estructura ministerial. Kicillof no está conforme con la estructura que le deja Vidal y ya diagrama algunas modificaciones, más allá de que, como dijo en la conferencia de prensa post elecciones, primero necesita, a través de su equipo de transición, corroborar sus trabajos previos, ratificarlos.“Se está estudiando una reorganización de la Orgánica porque hay muchas áreas duplicadas y superpuestas”, detalló la fuente, y puso la lupa en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. “Tiene un tamaño burocrático enorme y poca eficiencia”, añadió el asiduo visitante de las oficinas de la calle Piedras (CABA).También hay dudas sobre el último de los ministerios creados, el de Asuntos Públicos. Desde el entorno de Kicillof sostienen que las competencias de la cartera conducida por Federico Suárez podrían ser absorbidas sin inconveniente alguno por la Secretaría de Medios, que lidera Mariano Mohadeb, o viceversa. Vale recordar que, entre otras cosas, AP se encarga de la comunicación del Plan General del Gobierno, así como de los “contenidos estratégicos” de la administración.Desde la presidencia de la Cámara explicaron que el objetivo de aprobar sesiones extraordinarias es más que nada para otorgarle libertad a la oposición que, desde diciembre, pasará a ser oficialismo. Es decir, poner a disposición la Legislatura para tratar lo que consideren necesario.