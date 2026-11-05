Murió Patricia Walsh, referente histórica de la izquierda y los derechos humanos
La exdiputada nacional e hija de Rodolfo Walsh falleció tras complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica. Fue una de las principales impulsoras de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
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Patricia Walsh, exdiputada nacional, periodista y referente histórica de la izquierda y de los organismos de derechos humanos, murió este jueves tras sufrir complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica por la que permanecía internada. Tenía 74 años.
Hija del periodista y escritor Rodolfo Walsh y de Elina Tejerina, desarrolló una extensa trayectoria política y militante. Su vínculo con la defensa de los derechos humanos estuvo atravesado también por su historia familiar: su padre fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura y su hermana María Victoria Walsh murió en 1976 durante un operativo represivo. En los últimos años, Patricia continuó participando como querellante en causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad.
Su militancia comenzó en su etapa estudiantil en la Universidad Nacional de La Plata y, desde muy joven, también se desempeñó como periodista. Trabajó en la revista Gente y en el diario Noticias, mientras profundizaba su participación política. Con el regreso de la democracia reforzó su actividad en los organismos de derechos humanos y en las denuncias judiciales por los delitos cometidos durante la dictadura.
En 2001 fue elegida diputada nacional por Izquierda Unida. Desde el Congreso impulsó uno de los proyectos más relevantes de su carrera: la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados en agosto de 2003 y luego se convirtió en la Ley 25.779.
Walsh también fue candidata a presidenta en dos oportunidades y, posteriormente, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo de su trayectoria mantuvo entre sus principales ejes la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad, los derechos de las mujeres y la oposición a la criminalización de la protesta social.