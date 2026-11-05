Volver | La Tecla Nacionales 5 de noviembre de 2026 CONMOCION

Murió Patricia Walsh, referente histórica de la izquierda y los derechos humanos

La exdiputada nacional e hija de Rodolfo Walsh falleció tras complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica. Fue una de las principales impulsoras de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

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