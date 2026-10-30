Halle Berry perdió la custodia de su hijo

La actriz estadounidense Halle Berry sufrió un revés judicial en la disputa por la custodia de su hijo Maceo, fruto de su relación con el actor francés Olivier Martinez. Un tribunal de Los Ángeles resolvió que el padre tendrá la custodia física principal del adolescente de 13 años y rechazó el pedido de la artista para restablecer el régimen de cuidado compartido en partes iguales.

La decisión establece que Berry podrá compartir tiempo con su hijo durante el día, pero no podrá tenerlo durante la noche. No obstante, la actriz conservará la custodia legal compartida, que le permite participar en las decisiones importantes relacionadas con la crianza del menor.

El fallo se conoció después de varias jornadas de audiencias, en las que se analizaron las acusaciones cruzadas entre los expareja. Martinez había denunciado que Berry agredió físicamente a Maceo durante una discusión ocurrida el 26 de septiembre, en un episodio en el que, según su versión, la actriz habría sujetado al adolescente por el cuello y lo habría estrangulado.



Berry rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró que nunca ejerció violencia física ni emocional contra su hijo. La actriz también cuestionó la postura de su expareja y sostuvo, a través de su representación legal, que las denuncias eran infundadas y engañosas.



Durante el proceso, Maceo prestó declaración a puerta cerrada, sin la presencia de sus padres en la sala. También fueron escuchados otros testimonios vinculados con el entorno familiar.



En paralelo, la jueza resolvió dejar sin efecto la orden temporal de protección por violencia doméstica que había sido dictada contra Berry. De esta manera, aunque Martinez obtuvo la custodia física principal, no consiguió que se mantuviera vigente esa medida restrictiva.



La disputa continuará en los tribunales, ya que la Justicia prevé revisar nuevamente las condiciones de custodia en noviembre. Hasta entonces, se mantendrá el esquema establecido en la última resolución.



Berry y Martinez se casaron en 2013 y se separaron dos años después. Su divorcio quedó formalizado en 2023, pero las diferencias en torno a la crianza de Maceo volvieron a enfrentar a la expareja en una batalla judicial que ahora suma nuevas restricciones para la actriz.