9 de junio de 2026
INSPECCIÓN DE ARBA + TRABAJO
Gastronomía en negro: 9 de cada 10 locales en situación irregular
La agencia tributaria y la cartera laboral realizaron un operativo conjunto y hallaron incumplimientos en un 89% de los locales. Todos tenían al menos un empleado no registrado.
Un operativo conjunto de la Agencia de Recaudación Buenos Aires (ARBA) y el Ministerio de Trabajo bonaerense en locales del sector gastronómico determinó que un 89% de ellos incumplían normas impositivas o laborales y que todos tenían al menos un empleado o empleada en negro.
El porcentaje es alto, pero hay que tener en cuenta que los organismos eligieron los locales que inspeccionarían luego de un proceso de “inteligencia fiscal” que arrojó indicios de evasión impositiva y otras irregularidades.
“Estos operativos forman parte de una estrategia de fiscalización inteligente que prioriza aquellos sectores donde nuestros sistemas detectan mayores niveles de informalidad y capacidad contributiva”, explicó Gaspar Spiritoso, titular del área de Acciones Territoriales y Servicios de la entidad tributaria bonaerense.
La infracción más frecuente constatada por la ARBA fue que no se entregaban tickets válidos (o ninguno en absoluto) por las ventas. En tanto, desde Trabajo comprobaron que en todos los establecimientos relevados había al menos un empleado o empleada sin registrar.
Las irregularidades incluyeron la ausencia de recibos de sueldo y omisiones relacionadas con feriados y trabajo en horas nocturnas.
Los locales inspeccionados están ubicados en la zona céntrica de la ciudad de La Plata.