Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de junio de 2026 INSPECCIÓN DE ARBA + TRABAJO

Gastronomía en negro: 9 de cada 10 locales en situación irregular

La agencia tributaria y la cartera laboral realizaron un operativo conjunto y hallaron incumplimientos en un 89% de los locales. Todos tenían al menos un empleado no registrado.

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