9 de junio de 2026
NUEVO RECLAMO
Los intendentes radicales presionan a la Legislatura por los fondos de libre disponibilidad
El Foro que preside Maximiliano Suescun emitió un nuevo comunicado remarcando la situación crítica que se vive en los municipios del interior y piden que los recursos se traten “bajo criterios transparentes”.
El Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires volvió a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar con medidas que otorguen mayor margen de acción financiera a los municipios, en el marco de la sesión convocada en la Legislatura bonaerense para debatir herramientas destinadas a los gobiernos locales.
A través de un documento conjunto, los jefes comunales de la UCR remarcaron que la situación económica de los municipios se ha vuelto cada vez más compleja como consecuencia de la caída de la recaudación, el aumento de los costos de funcionamiento y las dificultades para sostener servicios esenciales que impactan de manera directa en la vida cotidiana de los vecinos.
En ese contexto, recordaron que días atrás intendentes de distintos espacios políticos presentaron ante las autoridades legislativas una propuesta consensuada para brindar mayor previsibilidad financiera a las comunas y asegurar la continuidad de las prestaciones que dependen de los gobiernos locales.
Desde el Foro sostuvieron que el reclamo trasciende las diferencias partidarias y apunta a garantizar que los municipios cuenten con las herramientas necesarias para responder a las demandas de sus comunidades. En esa línea, insistieron en que los recursos deben distribuirse bajo criterios claros y transparentes, al tiempo que reclamaron mayor autonomía para definir el destino de los fondos según las necesidades de cada distrito.
Los alcaldes radicales señalaron además que son los gobiernos municipales quienes conocen de primera mano las problemáticas de cada localidad y, por lo tanto, necesitan contar con flexibilidad para administrar los recursos en un escenario económico cada vez más exigente.
“El objetivo no es obtener beneficios especiales, sino disponer de instrumentos que permitan gestionar con responsabilidad y sostener los servicios que requieren los bonaerenses”, plantearon en el documento.
Por último, hicieron un llamado a los distintos bloques legislativos para que alcancen los acuerdos necesarios y acompañen una iniciativa que, destacaron, ya cuenta con el respaldo de intendentes de diversas fuerzas políticas. Según expresaron, la aprobación de estas herramientas contribuiría a fortalecer las administraciones locales y mejorar la capacidad de respuesta de los municipios frente a las necesidades de sus habitantes.
Firmaron el comunicado los intendentes Javier Andres (Adolfo Alsina); Ramón José Capra (General Alvear); Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino); Erica Revilla (General Arenales); Emilio Cordonnier (Ayacucho); Esteban Reino (Balcarce); Osvaldo Dinapoli (General Belgrano); Lucia Gómez (Adolfo Gonzales Chaves); Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego); Martín Randazzo (General La Madrid); Nahuel Guardia (General Lavalle); Myriam C. Mongay (Lezama); Salvador Serenal (Lincoln); Pablo Barrena (Lobería); Esteban Santoro (General Juan Madariaga); Lisandro Hourcade (Magdalena); José Castro (Monte); Sofía Gambier (Pellegrini); Maximiliano Suescun (Rauch); Roman Bouvier (Rojas); José Luis Salomón (Saladillo); Miguel Gargaglione (San Cayetano); Miguel Lunghi (Tandil); Francisco Recoulat (Trenque Lauquen); Luciano Spinolo (Tres Lomas) y Franco Flexas (General Viamonte).