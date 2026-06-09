Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de junio de 2026 NUEVO RECLAMO

Los intendentes radicales presionan a la Legislatura por los fondos de libre disponibilidad

El Foro que preside Maximiliano Suescun emitió un nuevo comunicado remarcando la situación crítica que se vive en los municipios del interior y piden que los recursos se traten “bajo criterios transparentes”.

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