Intenso operativo en Córdoba: buscan a Luciana, una adolescente de 15 años

La provincia de Córdoba vive un nuevo operativo de búsqueda masivo tras la desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez el lunes 8 de junio al mediodía, al salir del colegio en Colonia Caroya.



La denuncia fue radicada por su madre alrededor de las 15:15 horas. Desde entonces, la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a cargo del fiscal Guillermo Monti, y la Policía provincial activaron un amplio dispositivo de rastrillaje que incluye zonas urbanas y rurales, análisis de cámaras de seguridad y toma de testimonios.



El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se presentó en el lugar pocas horas después de la denuncia y supervisó personalmente las tareas. “No hemos parado un minuto y no vamos a parar hasta encontrarla”, aseguró el funcionario.



El operativo cuenta con perros rastreadores, personal táctico, la Federación de Bomberos y el DUAR, aunque las condiciones climáticas dificultaron el uso del helicóptero y drones este martes.



Luciana es descrita como de contextura delgada, 1,60 metro de estatura, tez trigueña y cabello negro. Al momento de su desaparición vestía jean azul, buzo azul marino y zapatillas blancas y verdes. Su teléfono dejó de emitir señal poco después de salir del colegio.