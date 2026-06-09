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9 de junio de 2026
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Intenso operativo en Córdoba: buscan a Luciana, una adolescente de 15 años

La Policía de Córdoba despliega casi 100 efectivos, más de 20 móviles, helicóptero, drones y bomberos para hallar a Luciana Aylén Barrios Alarcón, vista por última vez el lunes al mediodía al salir del colegio. Su celular se apagó y no hay rastros de ella desde entonces

Intenso operativo en Córdoba: buscan a Luciana, una adolescente de 15 años
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 La provincia de Córdoba vive un nuevo operativo de búsqueda masivo tras la desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez el lunes 8 de junio al mediodía, al salir del colegio en Colonia Caroya.
 

La denuncia fue radicada por su madre alrededor de las 15:15 horas. Desde entonces, la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a cargo del fiscal Guillermo Monti, y la Policía provincial activaron un amplio dispositivo de rastrillaje que incluye zonas urbanas y rurales, análisis de cámaras de seguridad y toma de testimonios.
 

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se presentó en el lugar pocas horas después de la denuncia y supervisó personalmente las tareas. “No hemos parado un minuto y no vamos a parar hasta encontrarla”, aseguró el funcionario.
 

El operativo cuenta con perros rastreadores, personal táctico, la Federación de Bomberos y el DUAR, aunque las condiciones climáticas dificultaron el uso del helicóptero y drones este martes.
 

Luciana es descrita como de contextura delgada, 1,60 metro de estatura, tez trigueña y cabello negro. Al momento de su desaparición vestía jean azul, buzo azul marino y zapatillas blancas y verdes. Su teléfono dejó de emitir señal poco después de salir del colegio.

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