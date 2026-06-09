La foto de China Suárez al desnudo

El futbolista Mauro Icardi y la actriz China Suárez continúan disfrutando de sus soñadas vacaciones en las Islas Maldivas y el jugador del Galatasaray abrió las puertas de su exclusivo viaje a través de Instagram.



En un álbum de fotos que compartió este lunes, Icardi mostró diferentes postales del paraíso tropical: playas de arena blanca, aguas turquesas cristalinas, palmeras, piscinas infinitas con vista al mar y bungalows de lujo sobre pilotes. Entre las imágenes, se destacó especialmente una foto de China Suárez al desnudo, rodeada de vegetación exuberante, que el delantero capturó en el resort.



Para respetar las normas de la red social, Icardi cubrió los senos y la zona íntima de la actriz con recuadros blancos.“El paraíso más lindo siempre fue compartirlo con vos”, escribió el futbolista como pie de foto, dejando en evidencia el amor y la complicidad que vive con Eugenia “la China” Suárez.



Además de la imagen más sensual, el álbum incluyó varios momentos románticos de la pareja: abrazados y besándose en la playa, recostados sobre la arena húmeda en la orilla del mar, tomados de la mano observando un arcoíris y posando sobre la cubierta de un barco de madera.



También se vieron postales de China posando arrodillada en aguas cristalinas con un bikini marrón, de pie en la orilla sosteniendo una bebida y escenas familiares y de relax en el resort de lujo.Icardi además compartió actividades que realizó solo, como una sesión de snorkel junto a una tortuga marina entre corales, y detalles del exclusivo lugar: piscinas con vista al océano, una taza de café con la leyenda “Made in Maldives” y las noches estrelladas en la playa iluminada.