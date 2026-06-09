Apps
Martes, 9 junio 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
9 de junio de 2026
DRAMATICO

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la dueña del Ford Ka usado para trasladar el cuerpo

Soledad Andreani, quien prestó su Ford Ka negro a Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio de la adolescente de 14 años, fue arrestada este lunes en Córdoba. Está imputada por encubrimiento agravado y se convirtió en la tercera persona detenida en la causa

Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la dueña del Ford Ka usado para trasladar el cuerpo
Compartir


En un nuevo avance de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la Justicia detuvo este lunes a Soledad Andreani, la mujer que le había prestado su Ford Ka negro al principal acusado del crimen, Claudio Barrelier.

La detención fue ordenada por la fiscalía a cargo del fiscal Raúl Garzón. Andreani fue arrestada en su domicilio y trasladada con el rostro cubierto en un patrullero hasta la Dirección General de Investigaciones Criminales. Estuvo acompañada por personal policial femenino y luego se presentó su abogada defensora, Marina Romano, quien aseguró que su clienta “está en shock” y siempre se puso a disposición de la investigación.

Según la acusación, el vehículo de Andreani habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente de 14 años, cuyos restos fueron encontrados el 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra. Cámaras de seguridad registraron el recorrido del auto en momentos clave de la investigación.

Andreani había reconocido públicamente que prestó el auto a Barrelier, quien en ese momento era su expareja, con la excusa de que debía llevar ropa a un familiar.

Días atrás había declarado: “Me arrepiento de haberlo ayudado”, aunque no explicó por qué mandó a lavar el vehículo tras su devolución. Con esta detención, ya son tres las personas presas en la causa: Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio; Osvaldo Fassetta (47 años), imputado por encubrimiento agravado; y Soledad Andreani, también imputada por encubrimiento agravado.

La abogada de Andreani cuestionó la imputación y anticipó que aguardará acceder al expediente para conocer las pruebas en su contra.

Mientras tanto, el fiscal Garzón mantiene el secreto de sumario por diez días y no descarta nuevas detenciones en el entorno del principal imputado.

El caso conmociona a Córdoba desde la desaparición de Agostina, el 22 de mayo, y su posterior femicidio. El expediente avanza bajo estricta reserva.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

LA TECLA MAR DEL PLATA

Construcción, negocios y debate pendiente

El pedido de prórroga de una de las ordenanzas del Régimen de Incentivos a la Construcción reavivó el debate sobre el crecimiento urbano y el futuro de Mar del Plata.

NOTICIAS MÁS VISTAS

El oficialismo cerró filas y volteó la sesión especial por IOMA en Diputados

Concejos: los libertarios marginados

Aseguran que Emilia Mernes estaría embarazada y crece la expectativa

Toda la oposición cargó contra el peronismo por suspender la sesión especial por IOMA

Detuvieron a un rugbier acusado de empujar a un joven que terminó atropellado

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET