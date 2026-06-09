Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a la dueña del Ford Ka usado para trasladar el cuerpo



En un nuevo avance de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la Justicia detuvo este lunes a Soledad Andreani, la mujer que le había prestado su Ford Ka negro al principal acusado del crimen, Claudio Barrelier.



La detención fue ordenada por la fiscalía a cargo del fiscal Raúl Garzón. Andreani fue arrestada en su domicilio y trasladada con el rostro cubierto en un patrullero hasta la Dirección General de Investigaciones Criminales. Estuvo acompañada por personal policial femenino y luego se presentó su abogada defensora, Marina Romano, quien aseguró que su clienta “está en shock” y siempre se puso a disposición de la investigación.



Según la acusación, el vehículo de Andreani habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente de 14 años, cuyos restos fueron encontrados el 30 de mayo en un descampado de Ampliación Ferreyra. Cámaras de seguridad registraron el recorrido del auto en momentos clave de la investigación.



Andreani había reconocido públicamente que prestó el auto a Barrelier, quien en ese momento era su expareja, con la excusa de que debía llevar ropa a un familiar.



Días atrás había declarado: “Me arrepiento de haberlo ayudado”, aunque no explicó por qué mandó a lavar el vehículo tras su devolución. Con esta detención, ya son tres las personas presas en la causa: Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio; Osvaldo Fassetta (47 años), imputado por encubrimiento agravado; y Soledad Andreani, también imputada por encubrimiento agravado.



La abogada de Andreani cuestionó la imputación y anticipó que aguardará acceder al expediente para conocer las pruebas en su contra.



Mientras tanto, el fiscal Garzón mantiene el secreto de sumario por diez días y no descarta nuevas detenciones en el entorno del principal imputado.



El caso conmociona a Córdoba desde la desaparición de Agostina, el 22 de mayo, y su posterior femicidio. El expediente avanza bajo estricta reserva.