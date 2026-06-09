Messi en el equipo titular y Dibu Martínez con exigente recuperación: así fue la práctica abierta de la Selección

En la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, la Albiceleste de Lionel Scaloni completó este lunes 8 de junio su último gran entrenamiento abierto antes de enfrentar a Islandia.



El equipo se movió con buen ritmo en el césped del Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.Tras la conferencia de prensa de Scaloni, los jugadores realizaron movimientos recreativos con pelota.



Llamó la atención la presencia en el grupo principal de Lionel Messi, Julián Álvarez, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, todos con distintas molestias físicas que arrastran desde hace semanas.



El momento más destacado fue el trabajo diferenciado de Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero, que se recupera de una fractura en un dedo de la mano derecha, realizó una sesión de alta exigencia junto al entrenador de arqueros Martín Tocalli.



Martínez atajó fuertes remates con la mano izquierda y utilizó pelotas de tenis con la mano afectada para recuperar reflejos y movilidad. El “Dibu” se revolcó con naturalidad y dejó buenas sensaciones de cara al debut mundialista. Más tarde, al dividirse en dos equipos con pecheras, Scaloni paró el siguiente once titular:



Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.Scaloni había confirmado que Messi sumará minutos ante Islandia, aunque aún no definió si será desde el arranque o en el complemento.



El DT busca equilibrar cargas y dar minutos a los jugadores que llegan “justos” físicamente.“Es más descanso y trabajo táctico. Están llegando todos muy justos”, reconoció Scaloni. El técnico también expresó su preocupación por que el partido ante Islandia termine sin nuevas lesiones.



El amistoso ante Islandia, a las 22:00 (hora argentina) de este martes en Alabama, será la última prueba antes del debut mundialista. Argentina enfrentará luego a Argelia (16/6), Austria (22/6) y Jordania (27/6) en la fase de grupos del Mundial 2026.