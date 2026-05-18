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18 de mayo de 2026
UNA VICTORIA

Shakira fue absuelta en la causa por fraude fiscal

La Justicia española cerró una de las investigaciones contra la cantante colombiana y ahora el Estado deberá reintegrar una cifra multimillonaria tras el fallo favorable

Shakira fue absuelta en la causa por fraude fiscal
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Shakira recibió una noticia clave en medio de sus compromisos internacionales: la Justicia española la absolvió en una de las causas vinculadas a presunto fraude fiscal y determinó que deberá recibir una devolución millonaria por parte del Estado.
 

La resolución judicial puso fin a una investigación que analizaba supuestas irregularidades tributarias relacionadas con el pago de impuestos durante su residencia en España. Tras revisar la documentación presentada por la artista y su defensa, el tribunal concluyó que no existían elementos suficientes para sostener la acusación.
 

Como consecuencia del fallo, las autoridades españolas deberán reintegrarle una cifra considerada “astronómica”, correspondiente a montos que habían sido retenidos o abonados en el marco del proceso judicial.
 

La cantante colombiana atravesó durante los últimos años distintos conflictos con el fisco español, varios de ellos altamente mediatizados. Incluso llegó a enfrentar negociaciones millonarias y acuerdos económicos para evitar instancias judiciales más complejas.
 

Sin embargo, este nuevo fallo representa un alivio para la artista, que actualmente se encuentra enfocada en su carrera musical y en la gira internacional que prepara para los próximos meses.
 

La noticia generó una fuerte repercusión tanto en España como en América Latina, donde los seguidores de Shakira celebraron el desenlace favorable para la cantante. Además, el caso volvió a instalar el debate sobre los controles fiscales a figuras internacionales con residencia parcial en territorio español.


 

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