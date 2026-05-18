Pampita contó cómo atraviesa su nueva etapa con Martín Pepa

Carolina “Pampita” Ardohain volvió a referirse públicamente a su relación con Martín Pepa y confirmó que atraviesan una nueva etapa juntos luego de la reciente separación. La modelo habló a corazón abierto sobre la reconciliación y reconoció que ambos hacen un gran esfuerzo para sostener el vínculo pese a la distancia.



“Hacemos malabares para que funcione”, aseguró Pampita al contar cómo organizan sus tiempos entre viajes, trabajo y compromisos familiares. La conductora explicó que la relación enfrenta desafíos constantes debido a que cada uno desarrolla gran parte de su vida en distintos países.



En medio de rumores y especulaciones sobre la pareja, Pampita dejó en claro que el amor entre ambos sigue intacto y remarcó que continúan apostando a la relación. Además, destacó que intenta preservar la intimidad del vínculo pese a la fuerte exposición mediática que los rodea.



La reconciliación sorprendió luego de que semanas atrás la modelo confirmara la ruptura y señalara que la distancia había sido uno de los principales motivos del alejamiento. Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a mostrarse nuevamente juntos y alimentaron las versiones de una nueva oportunidad.



Según trascendió, Martín Pepa viajó a la Argentina para reencontrarse con Pampita y desde entonces retomaron el contacto de manera más cercana. La modelo aseguró que ambos están comprometidos en encontrar la manera de equilibrar sus responsabilidades personales y laborales para sostener la relación.



Pese a las dificultades, Pampita se mostró feliz y tranquila con este presente sentimental y evitó entrar en polémicas. “Cuando hay amor, todo se arregla”, había expresado días atrás, dejando en claro que el vínculo todavía tiene futuro.