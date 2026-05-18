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18 de mayo de 2026
SIGUE EL ESCANDALO

Pampita contó cómo atraviesa su nueva etapa con Martín Pepa

La modelo habló sobre la reconciliación con el polista y reveló el esfuerzo que hacen para sostener la relación pese a la distancia y sus compromisos laborales

Pampita contó cómo atraviesa su nueva etapa con Martín Pepa
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Carolina “Pampita” Ardohain volvió a referirse públicamente a su relación con Martín Pepa y confirmó que atraviesan una nueva etapa juntos luego de la reciente separación. La modelo habló a corazón abierto sobre la reconciliación y reconoció que ambos hacen un gran esfuerzo para sostener el vínculo pese a la distancia.
 

“Hacemos malabares para que funcione”, aseguró Pampita al contar cómo organizan sus tiempos entre viajes, trabajo y compromisos familiares. La conductora explicó que la relación enfrenta desafíos constantes debido a que cada uno desarrolla gran parte de su vida en distintos países.
 

En medio de rumores y especulaciones sobre la pareja, Pampita dejó en claro que el amor entre ambos sigue intacto y remarcó que continúan apostando a la relación. Además, destacó que intenta preservar la intimidad del vínculo pese a la fuerte exposición mediática que los rodea.
 

La reconciliación sorprendió luego de que semanas atrás la modelo confirmara la ruptura y señalara que la distancia había sido uno de los principales motivos del alejamiento. Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a mostrarse nuevamente juntos y alimentaron las versiones de una nueva oportunidad.
 

Según trascendió, Martín Pepa viajó a la Argentina para reencontrarse con Pampita y desde entonces retomaron el contacto de manera más cercana. La modelo aseguró que ambos están comprometidos en encontrar la manera de equilibrar sus responsabilidades personales y laborales para sostener la relación.
 

Pese a las dificultades, Pampita se mostró feliz y tranquila con este presente sentimental y evitó entrar en polémicas. “Cuando hay amor, todo se arregla”, había expresado días atrás, dejando en claro que el vínculo todavía tiene futuro.

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