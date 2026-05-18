El impactante cambio de look de Úrsula Corberó

La actriz española Úrsula Corberó volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una serie de fotos familiares en redes sociales donde mostró un impactante cambio de look y dejó ver el crecimiento de su hijo Dante, fruto de su relación con Chino Darín.



En el álbum publicado este fin de semana, la protagonista de La casa de papel apareció con un renovado estilo: cabello más rubio, corte en capas y un look completamente distinto al que lució durante los últimos años. La transformación coincidió con su regreso al trabajo luego de convertirse en madre por primera vez.



“Mañana me incorporo al rodaje de Jackal 2. Cuántos cambios y qué afortunada Dios mío”, escribió la actriz junto a las imágenes que rápidamente se viralizaron entre sus millones de seguidores.



Además del cambio de imagen, las fotografías mostraron momentos íntimos junto a Dante, nacido en febrero de este año en Barcelona. En una de las postales más comentadas se vio al bebé descansando sobre su madre, mientras que otra imagen dejó al descubierto cuánto creció en apenas tres meses.



La publicación también incluyó una tierna foto de Chino Darín junto al pequeño, reforzando el perfil familiar y reservado que la pareja mantiene desde hace años. Ambos actores comenzaron su relación en 2016 tras conocerse durante el rodaje de la serie La embajada y desde entonces construyeron una de las historias más estables del espectáculo iberoamericano.



Mientras atraviesa esta nueva etapa personal, Úrsula Corberó también continúa consolidando su carrera internacional. Su regreso a las grabaciones de Jackal 2 marca la vuelta a la actuación luego de los primeros meses dedicados por completo a la maternidad.

