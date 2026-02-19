Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de febrero de 2026 ROSCA, ROSCA Y ROSCA

El PJ local entra en zona de guerra: crisis, polarización, cajas y elecciones en el horizonte

A menos de un mes de las elecciones partidarias del 15 de marzo, una nueva alianza sacudió el tablero peronista marplatense. La foto del Gobernador con el ex diputado nacional, gestionada bajo la sombra de las disputas provinciales en Almirante Brown, debilitó la relación con La Cámpora y plantea un escenario de final abierto donde la logística y el financiamiento serán las llaves del triunfo.

