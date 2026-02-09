9 de febrero de 2026
OFICIAL
Un nuevo mapa identifica las zonas de La Plata con mayor peligro de inundación
La Provincia actualizó el mapa de riesgo hídrico de la cuenca del arroyo El Gato, un curso de agua cuyo desborde fue clave en la histórica inundación de abril de 2013.
¿Qué zonas de La Plata corren mayor peligro de inundarse ante eventos meteorológicos extremos? Esta es la pregunta que responde la actualización de un mapa técnico que acaba de realizar el gobierno bonaerense luego de una serie de estudios.
Se trata del “mapa de peligrosidad hídrica” de la cuenca del arroyo El Gato, un curso de agua que corre muy cerca del casco urbano, atravesando varios barrios, y cuyo desborde fue central en la magnitud de la histórica inundación ocurrida el 2 de abril de 2013.
La Autoridad del Agua publicó la nueva versión de ese mapa junto con una serie de restricciones para la construcción de viviendas y otras instalaciones en las áreas consideradas riesgosas.
La actualización del mapa fue incluida en el Boletín Oficial bonaerense de hoy, junto con la resolución adoptada por el organismo, que establece las restricciones mencionadas.
La norma también obliga al gobierno de la capital bonaerense a incorporar la información actualizada del mapa en su Código de Ordenamiento Territorial y su Código de Edificación.
La Autoridad del Agua también instruyó a la Dirección Provincial de Planes Hídricos, Monitoreo y Alerta a publicar el mapa en el sitio oficial y a “brindar la asistencia técnica necesaria a los municipios que la requieran para su correcta interpretación e implementación”.