Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de febrero de 2026 OFICIAL

Un nuevo mapa identifica las zonas de La Plata con mayor peligro de inundación

La Provincia actualizó el mapa de riesgo hídrico de la cuenca del arroyo El Gato, un curso de agua cuyo desborde fue clave en la histórica inundación de abril de 2013.

Compartir