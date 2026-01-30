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30 de enero de 2026
SALARIOS

Hubo acuerdo entre la UTA y empresarios: de cuánto será el aumento y qué falta para su aprobación

Representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y de las cámaras empresariales del transporte de colectivos se reunieron este viernes a las 11 de la mañana en el marco de las negociaciones paritarias del sector y llegaron a un acuerdo salarial.

Hubo acuerdo entre la UTA y empresarios: de cuánto será el aumento y qué falta para su aprobación
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Representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y de las cámaras empresariales del transporte de colectivos se reunieron este viernes a las 11 de la mañana en el marco de las negociaciones paritarias del sector y llegaron a un acuerdo salarial.

La decisión para los choferes de colectivos se cobrará en tres tramos y que será incorporado al sueldo básico, tras las amenazas de un paro de colectivos en el AMBA. Ahora, debe ser homologado por la Secretaría de Trabajo.

El acuerdo de recomposición será de 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo. De esta manera, a partir del mes de abril, los choferes tendrán un sueldo básico de $1.574.000.

Las cámaras empresarias que nuclean a las empresas de colectivos firmaron el acuerdo salarial este viernes al mediodía tras una reunión que mantuvieron en la Secretaría de Trabajo.

Noticia en desarrollo.

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