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30 de enero de 2026
ESPECTACULAR

La Plata será el escenario para el rodaje de una comedia que promete risas y enredos

La ciudad se prepara para la realización de Perdiendo el juicio, una comedia nacional que comenzará a filmarse a fines de febrero en distintos puntos emblemáticos

La Plata será el escenario para el rodaje de una comedia que promete risas y enredos
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A partir del 26 de febrero, la ciudad será nuevamente el telón de fondo de una producción cinematográfica nacional con el inicio del rodaje de Perdiendo el juicio, una comedia que promete situaciones desopilantes, personajes entrañables y una fuerte impronta urbana.

Durante varias jornadas de filmación, distintos espacios emblemáticos de La Plata se transformarán en escenarios de la historia, integrando calles, edificios y paisajes reconocibles para los vecinos. La elección de la ciudad no es casual: su arquitectura, su identidad cultural y su experiencia previa como locación la convierten en un espacio atractivo para el cine argentino.

La película cuenta con un elenco encabezado por Pablo Yotich, Manuela Viale y Magui Bravi, acompañados por actores invitados que completan un reparto pensado para atraer a un público amplio. La trama gira en torno a conflictos personales, vínculos cruzados y situaciones límite abordadas desde el humor, combinando enredos judiciales con emociones cotidianas.

Más allá del aspecto artístico, el rodaje tendrá un impacto directo en la ciudad. La producción implica la contratación de técnicos, extras y trabajadores locales, además de servicios vinculados a la logística, el transporte y la gastronomía, generando movimiento económico y oportunidades laborales en la región.

 

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