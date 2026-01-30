Con el carnet inhabilitado, Eugenia Rolón fue designada por Adorni en un cargo nacional
Con el anuncio difundido en redes sociales, María Eugenia Rolón oficializó su designación como Coordinadora Nacional de Juventudes Evangélicas, un nuevo rol político dentro del armado libertario que llega apenas semanas después de haber quedado en el centro de la escena por un accidente de tránsito con alcoholemia positiva en la Costa Atlántica.
“Gracias @madorni por convocarme para sumarme a tu equipo”, escribió la militante e influencer de La Libertad Avanza (LLA), al confirmar que ocupará el cargo “con el mayor orgullo y respeto”, y al expresar su entusiasmo por “acompañar a Javier y Karina” en lo que definió como “un camino junto al Señor”.
La designación se produce en un contexto particular: Rolón, de 23 años, fue protagonista de un choque en Mar de Ajó, donde el auto que conducía impactó contra un poste de luz luego de que personal del Operativo Sol advirtiera maniobras imprudentes. El test de alcoholemia arrojó 1,89 gramos de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido, lo que derivó en el secuestro del vehículo.
Según el parte policial, tras el siniestro se hizo presente su pareja, Iñaki Gutiérrez, responsable de la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei, quien se identificó ante los agentes y la retiró de la comisaría una vez finalizadas las actuaciones. El episodio tuvo amplia repercusión mediática y en redes sociales, donde Rolón ya contaba con una fuerte exposición.
Oriunda de San Lorenzo, Santa Fe, Rolón ganó notoriedad política al postularse como convencional constituyente por La Libertad Avanza en su distrito, donde obtuvo el tercer lugar. En paralelo, se integró a equipos de asesoría digital del espacio libertario y consolidó un perfil público marcado por consignas anti woke y un discurso confrontativo contra políticas de género.
En sus redes sociales se define como “cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina”, y suele mostrarse con mensajes de respaldo a Milei, imágenes junto a referentes de la derecha internacional y consignas como “Enjoy capitalism”. Esa construcción discursiva ahora se traslada a un cargo formal ligado a la militancia evangélica juvenil, un sector al que el oficialismo busca interpelar políticamente.
La cercanía de Rolón con el Gobierno nacional quedó expuesta cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, la felicitó públicamente por los votos obtenidos en su candidatura: “¡La ganadora!, impecable lo tuyo”. También fue visible su vínculo con la Casa Rosada cuando, a comienzos de 2024, Gutiérrez reposteó una imagen de ambos desde la cuenta oficial durante los festejos de Año Nuevo.
El accidente en la Costa reavivó además una polémica previa: años atrás, Rolón había replicado un mensaje de su pareja criticando duramente a una dirigente kirchnerista por conducir alcoholizada. “Así se maneja la casta: para ellos no hay límites ni reglas”, había escrito entonces, una frase que volvió a circular tras el episodio de Mar de Ajó.
Hija del dirigente peronista Gustavo Rolón, con estudios en Ciencias Políticas (UBA) y Derecho (UCA), la joven libertaria suma ahora una nueva responsabilidad política en medio de un escenario de alta exposición pública. Su nombramiento, atravesado por el antecedente reciente del choque y la alcoholemia positiva, vuelve a poner el foco sobre las figuras emergentes del oficialismo y los costos políticos de la hiperpresencia en redes.