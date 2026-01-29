Un poco más de tiempo en la recta final: la Junta del PJ da más plazo para los avales
El organismo extendió la prórroga de la fecha límite para que las agrupaciones presenten las firmas que refrendan las candidaturas. Se podrá hasta el 8 de febrero, el mismo día del cierre de las listas.
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La Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ) bonaerense dio hoy un poco de aire a las agrupaciones internas para la presentación de avales, con vistas a las elecciones partidarias.
El organismo dispuso esta tarde, en una reunión que tuvo lugar en la sede nacional del partido, extender la prórroga del plazo límite para presentar las firmas que refrendan a cada nómina.
Esa fecha era originalmente el 3 de febrero (es decir, el martes que viene), pero la Junta la extendió hasta el 8, dando cinco días más de ventana para la presentación.
“Hay muchos distritos que están muy lejos, y la verdad es que complicábamos a los compañeros si no se modificaba eso”, explicó una fuente partidaria.
La reunión tuvo lugar en la sede nacional del partido, en Matheu 130, CABA
La nueva fecha coincide con el plazo límite para la presentación de las listas en los diferentes distritos, que ya estaba fijada para el domingo 8.
El cronograma electoral da una semana a partir de esa fecha para las eventuales impugnaciones de candidatos, en tanto que el 4 de marzo es el día límite para la aprobación de las boletas y el domingo 15 de marzo tendrán lugar los comicios para definir a las nuevas autoridades del partido.
La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, sería la elegida por Axel Kicillof para suceder a Máximo Kirchner, actual titular del PJ provincial, quien iría por la reelección.