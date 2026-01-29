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29 de enero de 2026
LA TECLA PATAGONIA

Alivio: el Gobierno bajó las retenciones al crudo de yacimientos convencionales

Mediante el Decreto 59/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial, se establece un esquema diferencial en los derechos de exportación, que quedarán sujetos al valor del Brent. La medida beneficia principalmente a Chubut y Santa Cruz, que cuentan con cuencas maduras

Alivio: el Gobierno bajó las retenciones al crudo de yacimientos convencionales
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El presidente Javier Milei oficializó hoy una baja de las retenciones al petróleo crudo proveniente de yacimientos convencionales, una decisión largamente reclamada por las provincias petroleras y las empresas del sector ante el declive de la producción en las cuencas maduras. 

Mediante el Decreto 59/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, se modifica el esquema vigente desde 2020 y se establece un régimen diferencial de derechos de exportación para el crudo convencional, elevando los valores que determinan cuándo se aplican las alícuotas. 

Con la nueva normativa, el Poder Ejecutivo fijó nuevos valores para las retenciones, que quedaron en cero (0%) cuando el precio internacional del barril Brent sea igual o inferior a 65 dólares; 8%, cuando el precio sea igual o superior a 80 dólares; y una alícuota móvil para los valores intermedios, calculada mediante una fórmula específica.

Además, el decreto, que lleva la firma del presidente, Javier Milei, del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía,  Luis Caputo, deja sin efecto para este tipo de crudo el régimen previsto en el Decreto 488/2020, que regía para el conjunto de las exportaciones petroleras.

La medida es altamente celebrada por las provincias petroleras, principalmente Chubut y Santa Cruz, donde se ubica la Cuenca del Golfo San Jorge, donde los yacimientos convencionales se enfrentan al agotamiento natural de reservas, el aumento de costos operativos y las fluctuaciones macroeconómicas globales, mientras que el no convencional de Vaca Muerta rompe récords de producción.

Según el considerando del decreto, las provincias han implementado medidas locales para mitigar estos problemas, como reducciones en regalías y canon en áreas maduras, reconversión de concesiones y acuerdos de alivio fiscal. En este contexto, Chubut y Santa Cruz, junto con Neuquén, suscribieron actas acuerdo con el Estado nacional y la CEPH, comprometiéndose a sostener la actividad productiva.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía quedará a cargo de dictar normas complementarias en un plazo de 60 días, y el decreto entrará en vigencia a partir de entonces. 

Con esta medida, el Gobierno busca equilibrar el apoyo a la producción convencional frente al auge de los no convencionales en Vaca Muerta, asegurando que regiones como Chubut y Santa Cruz no queden rezagadas en la transición energética. Representantes provinciales y empresariales celebran el paso, aunque advierten que su éxito dependerá de la implementación efectiva y el monitoreo de los volúmenes exportados, que se calcularán proporcionalmente por área de concesión.

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