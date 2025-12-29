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29 de diciembre de 2025
TORNADO JUDICIAL

Dólar blue: 60 allanamientos en casas de cambio y bancos, incluido el Central

En tres causas diferentes, hoy se allanaron sedes bancarias en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, incluida la del BCRA, y también entidades financieras. Servini, Casanello y Capuchetti ordenaron las medidas.

Dólar blue: 60 allanamientos en casas de cambio y bancos, incluido el Central
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Un verdadero tornado de allanamientos se produjo hoy en el marco de tres causas judiciales diferentes relacionadas con operaciones de compra y venta de dólares, que involucrarían a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a Elías Piccirillo y a otras personas sospechadas de maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal.

Esta mañana, por orden del juez Sebastián Casanello, se allanó la sede del Banco Central de la República Argentina (BCRA), además de otras entidades bancarias, en una investigación centrada en Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, quien cumple una pena de prisión domiciliaria por otra causa.

El magistrado dispuso las medidas para determinar si el financista participó en maniobras ilegales de compraventa de divisas.

Por otra parte, la jueza federal María Servini ordenó unos 60 allanamientos en bancos y casas de cambio y en el domicilio de la madre del financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, apuntado en un expediente judicial también relacionado con presuntas irregularidades en operaciones cambiarias.

Se trata de una causa en la que se sospecha que podrían estar involucrados el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Se trata de un presunto esquema ilegal en el que podrían haber participado 200 personas, 90 casas de cambio y nueve bancos.

A partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), elfiscal Carlos Stornelli investiga si se perpetraron operaciones fraudulentas por más de 1400 millones de dólares.

A su vez, Capuchetti dispuso otros allanamientos por una denuncia realizada en 2021 por el propio Banco Central, y en algunos casos tuvieron lugar en bancos y financieras también inspeccionados en las otras causas.
 

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