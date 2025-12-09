Apps
Viernes, 6 marzo 2026
Argentina
Buenos Aires
9 de diciembre de 2025
Bahía Blanca: con ayuda peronista, el PRO le arrebató a LLA la presidencia del Concejo

La sesión preparatoria del cuerpo se llevó a cabo este martes y el peronismo acordó con los amarillos para desplazar a los libertarios de la titularidad del HCD. El conflicto entre la oposición se arrastra hace meses y sigue sin tener una resolución.

El Concejo Deliberante de Bahía Blanca realizó la sesión preparatoria para la asunción de 12 concejales electos en las elecciones del 7 de septiembre. Además de las juras, la reunión estuvo atravesada por negociaciones políticas. En ese marco, el peronismo y el PRO lograron un acuerdo para que una edil amarilla se convierta en la titular del cuerpo.

La presidencia del Concejo Deliberante le pertenecía a Mauro Reyes, perteneciente a La Libertad Avanza. Sin embargo, el oficialismo y el PRO votaron en conjunto para que la concejala Gisela Caputo, electa en la lista libertaria, aunque identificada con el PRO que conduce Cristian Ritondo, se quede con la presidencia.

El intendente de Fuerza Patria, Federico Susbielles, siguió con atención los movimientos del HCD. El camporismo buscó un acuerdo con los amarillos para desplazar a los libertarios.

La nueva integración del Concejo dejará a LLA con nueve bancas. Se incorporarán Franca Grippo, Felipe Ferrández, Fernando Compagnoni, Araceli Valenzuela y Luciano Cagiao, quienes se suman a Mauro Reyes, Marité Gonard, Vanina Linzuain y Marcos Streitenberger.

El peronismo también contará con nueve concejales. A las bancas existentes de Álvaro Díaz, Micaela Tomassini, Lucía Martínez Zara y Roberto Arcángel se suman Florencia Molini, Gustavo Lari, María Belén Rodríguez y Claudio Carucci, además de Lucía Velaustegui, quien asumió recientemente en reemplazo de Jonatan Arce.

El bloque Somos Buenos Aires tendrá tres representantes: Martín Salaberry y Adriana Cecilia Borelli, ambos de la UCR, que se incorporan a Fabiana Ungaro, actual edil de la Coalición Cívica.

Por fuera de los principales espacios, Emiliano Álvarez Porte y Gisela Caputo armaron un bloque propio bajo el nombre del PRI. En tanto, el espacio Unión y Libertad estará representado por Carlos Alonso, quien ingresó en 2023 por La Libertad Avanza y luego conformó un espacio distinto.



 

