Bahía Blanca: con ayuda peronista, el PRO le arrebató a LLA la presidencia del Concejo

La sesión preparatoria del cuerpo se llevó a cabo este martes y el peronismo acordó con los amarillos para desplazar a los libertarios de la titularidad del HCD. El conflicto entre la oposición se arrastra hace meses y sigue sin tener una resolución.

