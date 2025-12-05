¿Jura con glamour o desastre?: los outfits que eligieron los nuevos diputados y senadores bonaerenses



La Legislatura bonaerense se vistió de gala el pasado martes para la jura de nuevos diputados y senadores. Más allá de las formalidades, La Tecla analiza lo que brilló en el evento: los looks. De esta manera, la Legislatura se convirtió en una pasarela improvisada donde el poder mostró cómo se viste. El repaso de los atuendos más icónicos, destacando quiénes apostaron por el clásico impecable, por la innovación o el look casual.



Lucía Iañez, eligió un atuendo moderno y femenino adaptado al compromiso formal. Para esta ocasión optó por un traje sastre en tono celeste que transmitía serenidad y confianza, claves fundamentales en su rol. Con un maquillaje natural y zapatos cómodos terminó de armar su imagen. Elegante y sin estridencias, la puntuación para esta elección se lleva diez puntos.





María Sotolano eligió un blazer azul eléctrico, una blusa negra, y un pantalón al tono. Sin accesorios y con maquillaje sutil, este perfil genera una idea de autoridad. La resolución del estilismo es excelente, con diez puntos.





Por su parte, Francisco Adorni tiene un estilo contemporáneo donde prioriza la confianza, se equilibra y se mantiene sin estridencias. Sin distinción personal, su look tiene siete puntos y le faltaría algún detalle más.





Mariano Cascallares presenta un look formal, ejecutivo y pulido, característico de un político en un rol de liderazgo durante una sesión legislativa. Transmite confianza, seriedad y accesibilidad. Con un traje clásico, en color azul que es toda una elección estratégica en política pues evoca estabilidad y autoridad. La camisa blanca proporciona un contraste limpio con el traje, iluminando el rostro y manteniendo un aire de formalidad absoluta, sin arrugas visibles que distraigan. La imagen tiene ocho puntos, el perfil fue impecable y estratégico.





Juanes Osaba presenta un look formal, sobrio y ejecutivo, típico de un político en una sesión legislativa que transmite madurez. Para la ocasión eligió un traje de dos piezas en un tono navy profundo, con corte clásico y ajustado en los hombros para una silueta de un toque personal proyectando autenticidad. Su perfil tiene ocho puntos, fue sobrio y eficaz para la ocasión.





Mayra Mendoza presenta un look elegante, minimalista y empoderador, con un enfoque en la pureza y la sofisticación. Lleva un conjunto en blanco impoluto, el corte es estructurado en la parte superior, con hombros definidos. Este color transmite claridad, honestidad y frescura, una elección estratégica en política para proyectar transparencia y liderazgo. Es empoderador y versátil, transmitiendo autoridad sin ostentación. Toda la definición es impecable, con diez puntos.





Lejos de la formalidad, Mónica Scholotthauer presenta un look casual, accesible y con un acento activista que refleja otros paradigmas. en ese día, eligió una camisa de jean, con igual pantalón, y una remera de algodón roja. Cómoda y simple, su mensaje ideológico es claro, priorizando lo auténtico y la informalidad. Tiene el pelo recogido y está sin maquillaje. Fresca y espontánea, la elección tiene siete puntos.







Audaz y escotada, Maite Alvado tiene un look eligió una musculosa de algodón color negra, con un pantalón bordó. Simple, cómoda y dinámica destacó su figura. El cabello corto le dio el toque de modernidad con siete puntos de cierre.





Julieta Quintero Chasman presenta un look profesional, con un traje color habano, sofisticado y femenino contemporáneo que equilibra elegancia y calidez en un contexto político. Una elección más que acertada, con diez puntos, un perfil equilibrado y estratégico.







Jorge Paredi presenta un look formal transmitiendo entusiasmo y cercanía. Eligiendo los tonos azules, y zapatos en claro, su estilo demuestra presencia y carisma. Con una presencia sólida y ocho puntos en su haber.







Ayelén Rasquetti presenta un look fresco, femenino combina elegancia casual con elementos florales para proyectar accesibilidad y vitalidad en un contexto institucional. Es versátil, transmite calidez y estrategia, gana por su originalidad con nueve puntos.







Nahuel Sotelo combinó elegancia y confianza con la elección de su traje color marrón.

Prioriza la diferenciación, fue impactante y certero con ocho puntos.





Facundo Tignanelli presenta un look casual que rompe con la formalidad tradicional, quizá en demasía para una jornada formal. Tiene siete puntos por la elección.





La foto grupal con algunos de los políticos da cuenta que los tonos imperantes fueron los azules para los caballeros, mientras que el blanco, marfil y natural fueron los preferidos para ellas en esa jornada.