28 de noviembre de 2025
POR REDES SOCIALES
“Ñoquis con OSDE”: Passaglia usó una nota de La Tecla para criticar el debate en la Legislatura
El diputado electo por la Segunda sección criticó los tironeos entre oficialistas y opositores para tratar el endeudamiento en la previa de su llegada a la Cámara de Diputados
En pleno debate parlamentario para que se apruebe, o no, el endeudamiento que solicita Axel Kicillof, el diputado electo de Hechos por la Segunda sección electoral, Manuel Passaglia, criticó el debate entre todos los bloques y los tildó de “ñoquis con OSDE” a los legisladores.
Para cuestionar a los próximos colegas, el exintendente de San Nicolás utilizó una nota de La Tecla donde narra la rosca sobre la ampliación del directorio del Banco Provincia, uno de los ítems de discusión entre el peronismo y la oposición para que Kicillof tenga su endeudamiento.
Cabe recordar que Manuel Passaglia no integró el acuerdo entre el PRO y los violetas. Creó su propio sello para competir en las elecciones legislativas del pasado 7 de septiembre y el resultado fue muy favorable para el nicoleño, ya que quedó en segundo lugar detrás de Fuerza Patria y por encima de La Libertad Avanza.
En la contienda bonaerense logró meter tres diputados (el propio Passaglia, María Paula Bustos e Ignacio Mateucci) y tendrá su propio bloque en ambas cámaras, ya que en la Cámara alta estará la senadora con pasado en el PRO, María Emilia Subiza.
A través de su cuenta de X, Passaglia sentenció: “Les anticipé que lo que pasaba en la legislatura de la provincia era escandaloso. Lamentablemente todavía no terminó. El escándalo sigue. Mientras la gente no llega a fin de mes, a @Kicillofok le están votando un endeudamiento millonario… ¿para qué? Para agrandar la estructura y crear más cargos políticos”.
“Más puestos, más gastos, cero soluciones para la gente pero sí muchos beneficios para los políticos ñoquis con OSDE. Después preguntan por qué la gente se cansa”, añadió el legislador electo.
También le dedicó unas líneas en su posteo de X para cuestionar a la oposición por permitir este debate: “Hay que estar atentos a los amarillos y violetas de la ¿oposición? que terminen votando a favor de esta nueva estafa al pueblo y resulten beneficiados con un cómodo sillón en el nuevo Banco XXL de la provincia de Buenos Aires”.