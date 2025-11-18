Volver | La Tecla Nacionales 18 de noviembre de 2025 JUDICIALES

Cada vez más complicado: procesaron a Alberto Fernández por la causa seguros

Además de continuar con la denuncia por violencia de género sobre Fabiola Yañez, el juez Casanello lo acusó de direccionar contratos estatales hacia Nación Seguros y embargó sus bienes por más de 14.600 millones de pesos.

