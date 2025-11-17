Apps
Tensión en FATE: casi un año sin aumentos y empleados suspendidos por protestar

La empresa no mejora los salarios hace once meses y el sindicato denuncia una operación encubierta para bajarlos. Hubo una asamblea en la planta de San Fernando y la compañía suspendió a seis trabajadores que participaron.

Las cosas no marchan sobre ruedas en la Fábrica Argentina de Telas Engomadas (FATE). Más precisamente, en la planta que la empresa tiene en San Fernando, donde los trabajadores montaron una protesta porque hace casi un año que sus sueldos están congelados y la compañía respondió suspendiendo a seis de ellos.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) viene reclamando una mejora en los ingresos de los empleados de FATE. Presentó una nota ante la gerencia de Relaciones Laborales, en la cual apunta a un “intento de rebaja salarial” y exige “terminar con el silencio sobre la negociación” impuesto por la firma.

La entrega de la nota se hizo en consonancia con una asamblea con movilización en el interior de la planta. Desde el SUTNA afirman que FATE reaccionó a esta movida impidiendo el ingreso de representantes del gremio y suspendiendo a seis de los participantes, amenazando con extender la sación a “todo el personal involucrado” en la protesta.

A su vez, el SUTNA respondió elevando una denuncia formal a la Secretaría de Trabajo de la Nación.

“Este accionar totalmente antisindical y claramente violatorio de toda legislación vigente, que enardece el enojo del colectivo obrero, no supera la gravedad del daño causado a los trabajadores al mantener sin respuesta salarial la negociación paritaria durante todo este año”, afirmó el gremio del neumático, que definió la respuesta de la compañía como un intento de “apagar el fuego con agua”.
 

