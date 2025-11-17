Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de noviembre de 2025 TODO MAL

Tensión en FATE: casi un año sin aumentos y empleados suspendidos por protestar

La empresa no mejora los salarios hace once meses y el sindicato denuncia una operación encubierta para bajarlos. Hubo una asamblea en la planta de San Fernando y la compañía suspendió a seis trabajadores que participaron.

Compartir