“No alcanza con el peronismo”: intendentes kicillofistas en busca de “otro camino”

Los alcaldes del MDF reivindicaron el desdoblamiento electoral pero también ensayaron una autocrítica por la dispersión de votos a manos del peronismo disidente. Llamaron a ampliar la base de votantes porque, dicen, el ajustado resultado del 26 demuestra que “Milei no es invencible”.

