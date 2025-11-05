5 de noviembre de 2025
“VOLVER A ENAMORAR”
“No alcanza con el peronismo”: intendentes kicillofistas en busca de “otro camino”
Los alcaldes del MDF reivindicaron el desdoblamiento electoral pero también ensayaron una autocrítica por la dispersión de votos a manos del peronismo disidente. Llamaron a ampliar la base de votantes porque, dicen, el ajustado resultado del 26 demuestra que “Milei no es invencible”.
Los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) fundado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, manifestaron hoy su convicción de que el desdoblamiento electoral impuesto por el mandatario fue una decisión “acertada y valiente” y que la poca diferencia obtenida por Fuerza Patria respecto de La Libertad Avanza (LLA) en octubre demuestra que el presidente de la Nación, Javier Milei, “no es invencible”, pero también esbozaron una autocrítica y exhortaron al peronismo a ampliar su base electoral.
“La decisión del Gobernador Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales fue acertada y valiente: permitió un triunfo histórico que quebró dos décadas consecutivas de derrotas legislativas y demostró algo esencial para el futuro: Milei no es invencible, y su plan de ajuste no despierta la alegría masiva que intentan vender”, enfatizaron. “De todos modos, el peronismo debe abordar sus tareas pendientes y dedicar toda su energía a los desafíos que se avecinan. Además de ser oposición, debe ser alternativa de gobierno.”
“No alcanza con la Provincia de Buenos Aires, no alcanza con el peronismo, no alcanza con resistir u oponerse: debemos elaborar colectivamente una propuesta democrática, federal y popular que ofrezca a la sociedad argentina una opción sólida, esperanzadora y amplia frente al actual modelo de exclusión”, subrayaron los alcaldes kicillofistas en un comunicado elaborado a la luz de los resultados del escrutinio definitivo, que mostró una diferencia mínima entre LLA y FP, de sólo 29.354 votos, en territorio bonaerense.
Los jefes comunales remarcaron que el “enorme esfuerzo político, territorial y militante” permitió el amplio triunfo en las urnas en las elecciones de septiembre y la “virtual paridad en octubre, frente a una maquinaria nacional y extranjera sin precedentes”. Pero también señalaron: “lo que corresponde es revisar con humildad y seriedad las dificultades que tuvimos para ampliar nuestra base electoral y para integrar a distintos compañeros peronistas que finalmente decidieron competir en listas alternativas que, en conjunto, recolectaron más de 300.000 votos”.
“El peronismo bonaerense demostró que puede ganar, resistir y gobernar. Ahora tiene la tarea de volver a enamorar y proyectar un futuro mejor”, resaltaron los intendentes del MDF.
“Afirmamos con convicción que hay otro camino, y que ese camino se construye desde abajo, con diálogo, creatividad, solidaridad y amor por la Patria. Lo haremos junto al gobernador Axel Kicillof, quien será –sin dudas– protagonista de la reconstrucción de una esperanza para las mayorías”, enfatizaron.