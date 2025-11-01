Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de noviembre de 2025 “ALGUN DIA VOY A CONTAR”

Alberto Fernández respaldó a Kicillof y bregó por una “generación de reemplazo”

El expresidente Alberto Fernández realizó un análisis sobre la situación actual del peronismo y su vínculo con CFK, al afirmar: “Algún día voy a contar cómo fueron las cosas exactamente con Cristina”. "Cargarle la culpa a Axel me parece una enormidad", agregó.

