Apps
Martes, 27 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
1 de noviembre de 2025
INFO IMPORTANTE

Cuenta DNI: los descuentos y promociones para aprovechar en el mes de noviembre

La entidad pública bonaerense confirmó beneficios para todos los días del mes, tanto en alimentación como en otros rubros esenciales. Los mismos impactan en comercios de cercanía, ferias, librerías, farmacias y gastronomía.

Cuenta DNI: los descuentos y promociones para aprovechar en el mes de noviembre
Compartir

Comienza un nuevo mes y ´con él se renuevan las promociones y descuentos que tiene Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia que actualiza los beneficios que tiene para sus usuarios.

En ese marco, la entidad bancaria confirmó la condiciones de cada promoción, los topes de reintegro y los montos máximos para aprovechar las ofertas en noviembre 2025.

Los descuentos de Cuenta DNI para noviembre 2025: 

-Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

-Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

-Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanza con $17.000 en consumos.

-Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

-Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

-Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

-Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

-Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos. 
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

INTERNA ATR

¿Unidad por arriba, riña por abajo? El kicillofismo de la 2ª peleará por los PJ locales

El MDF presentará listas en los 15 distritos de la sección, más allá de que se llegue a un acuerdo para la presidencia del partido a nivel provincial. La línea es clara: buscan la paz, pero se pertrechan para una guerra.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Kicillof, en rojo: alerta por el endeudamiento récord y el deterioro fiscal bonaerense

El padre de Bastián rompe el silencio tras conocerse que los conductores tenían alcohol en sangre

PJ bonaerense: crecen las especulaciones sobre una posible lista de unidad

Puertos bajo presión: la Provincia arma un consejo y tira un salvavidas a las terminales

Santilli sigue debilitando al PRO: se llevó a Interior a ex diputada provincial

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET