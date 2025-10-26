26 de octubre de 2025
AL CALABOZO
Comprometidos con la democracia: fueron a votar y quedaron detenidos
Cinco personas fueron detenidas en Trenque Lauquen, Moreno, La Plata y La Matanza, en el marco de las elecciones legislativas 2025, acusados de hurto, violencia de género y abuso sexual. Las capturas se lograron tras intensos procedimientos en los lugares de votación.
En Trenque Lauquen, agentes de la DDI local detuvieron a Martín Alejandro Heim, de 55 años, quien tenía una orden de detención vigente por una causa de hurto. Los investigadores sabían que el prófugo se presentaría a votar en la Escuela N°3 de calle Di Gerónimo 650, por lo que montaron un operativo discreto y lo interceptaron al salir del edificio, en la intersección de Caseros y Ferrington. El detenido quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de Trenque Lauquen, a cargo del Dr. Pueblas.
En La Matanza, personal de la DDI realizó dos procedimientos. El primero fue en la Escuela Primaria N°209 de Virrey del Pino, donde fue detenido un hombre de 35 años buscado por abuso sexual gravemente ultrajante, en una causa de la UFI N°1 de Violencia de Género. El operativo se desarrolló sin incidentes, y el acusado quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6.
Minutos más tarde, otro prófugo vinculado a una causa similar fue arrestado al salir de la Escuela Primaria N°43 de La Tablada, también por efectivos de la misma dependencia.
En La Plata, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 9na. detuvo a un hombre con pedido judicial por violencia de género, luego de que votara en el Colegio Obispo Anunciado Serafín, en calle 67 entre 116 y 117. El sujeto fue reducido sin resistencia y citado a audiencia para el día siguiente.
Por último, en Moreno, un hombre acusado de estafas bajo la modalidad del “cuento del tío” fue aprehendido al retirarse de la Escuela de Educación Especial N°501, en la calle Tucumán al 200. La detención se produjo tras una alerta del personal de mesa, y el sospechoso quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, a cargo del Dr. Bebebino.