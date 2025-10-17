Volver | La Tecla Municipios 17 de octubre de 2025 "UN ORGULLO"

Fernando Gray celebró el Día de la Lealtad en El Jagüel y reivindicó los valores del peronismo

A 80 años de la histórica movilización del 17 de octubre de 1945, el intendente de Esteban Echeverría encabezó un acto en la Plaza de la Cultura, donde destacó la justicia social, la igualdad y los derechos laborales como banderas vigentes del movimiento peronista.

