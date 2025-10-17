17 de octubre de 2025
"UN ORGULLO"
Fernando Gray celebró el Día de la Lealtad en El Jagüel y reivindicó los valores del peronismo
A 80 años de la histórica movilización del 17 de octubre de 1945, el intendente de Esteban Echeverría encabezó un acto en la Plaza de la Cultura, donde destacó la justicia social, la igualdad y los derechos laborales como banderas vigentes del movimiento peronista.
A 80 años de la histórica movilización del 17 de octubre de 1945 hacia la Plaza de Mayo, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, encabezó la celebración del Día de la Lealtad en la Plaza de la Cultura de El Jagüel, donde se encuentra un busto del general Juan Domingo Perón.
Durante el acto, Gray destacó la relevancia de la fecha y recordó los valores que impulsaron aquel histórico acontecimiento. “Es un orgullo estar hoy acá, reivindicando la importancia de la lealtad a los principios y valores del peronismo. Porque soy y me siento peronista, seguiré defendiendo las banderas de la justicia social, la igualdad, la soberanía y los derechos de las trabajadoras y los trabajadores”, expresó el jefe comunal tras depositar una ofrenda floral al pie del monumento.
La celebración reunió a vecinas, vecinos y militantes del distrito, reafirmando el compromiso con los principios que guían al movimiento peronista y la vigencia de sus ideales en la actualidad.