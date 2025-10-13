Apps
13 de octubre de 2025
NOBEL VERSUS NOBEL

Pérez Esquivel fustigó a Corina Machado: “Estados Unidos no tiene amigos”

El Premio Nobel de la Paz argentino le envió una carta abierta a la venezolana que acaba de recibir ese galardón. “Le dedicaste el premio a Trump, el agresor a tu país”, afirmó.

Pérez Esquivel fustigó a Corina Machado: "Estados Unidos no tiene amigos"
El pintor y escritor Adolfo Pérez Esquivel, que recibió el Premio Nobel de la Paz por su resistencia a la dictadura cívico-militar que se extendió en nuestro país entre 1976 y 1983, fustigó a Corina Machado, la más reciente receptora de ese galardón, acusándola de haber llamado a los Estados Unidos “para que invada Venezuela”, su país.

En una carta abierta dirigida a Machado, férrea opositora al régimen de Nicolás Maduro y ex candidata a la presidencia, Pérez Esquivel le advirtió: “Me sorprende cómo te aferras a los Estados Unidos y debes saber que no tiene aliados, ni amigos, solo tiene intereses”.

“Corina, te pregunto: ¿Por qué llamaste a los Estados Unidos para que invada Venezuela? Al recibir el anuncio de que te otorgaron el Premio Nobel de la Paz, se lo dedicaste a Trump, el agresor a tu país, mintiendo y acusando a Venezuela de ser narcotraficante”, se explayó Pérez Esquivel.

“Recurres a lo peor cuando pides que Estados Unidos invada Venezuela”, subrayó el Nobel argentino en la carta a su par venezolana.

No es la primera vez que el Nobel de la Paz genera polémica. En 2009, la Academia sueca se lo otorgó a Barack Obama, que acababa de ser elegido presidente de los Estados Unidos y que aún no había tomado demasiadas medidas de gobierno. Posteriormente, cuando Obama ordenaba bombardeos en Medio Oriente, sus críticos traían a colación aquel galardón recibido luego de asumir.
 

