Nacionales 13 de octubre de 2025 NOBEL VERSUS NOBEL

Pérez Esquivel fustigó a Corina Machado: “Estados Unidos no tiene amigos”

El Premio Nobel de la Paz argentino le envió una carta abierta a la venezolana que acaba de recibir ese galardón. “Le dedicaste el premio a Trump, el agresor a tu país”, afirmó.

