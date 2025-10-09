9 de octubre de 2025
ELECCIONES 2025
Reichardt o Vázquez: el dilema del nombre que llega a la boleta electoral
La candidata conocida artísticamente como Karen Reichardt integra la lista de La Libertad Avanza y se quedó con el primer lugar de la nómina tras la decisión judicial. Si bien surgieron controversias sobre si aparecerá su nombre real o artístico, desde el juzgado federal saldaron las dudas.
La Libertad Avanza afronta momentos complicados en materia electoral y judicial. Con la renuncia de José Luís Espert por su vínculo con Fred Machado, ahora la justicia debe definir si se reimprimen, o no, las boletas únicas de papel con los nuevos lugares de la lista del presidente Javier Milei.
Luego de conocerse que Karen Reichardt será la primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y que Diego Santilli quedó con el puesto dos, surgieron algunas controversias respecto a cómo aparecerá la cabeza de lista en la BUP. Si bien hubo dudas, las mismas fueron saldadas por la justicia electoral.
La candidata conocida artísticamente como Karen Reichardt enfrentará una elección distinta a las de su carreraEn la Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará en la provincia de Buenos Aires en la próxima elección del 26 de octubre, la justicia aprobó que aparezca su nombre artístico en la boleta, y no su nombre original.
De acuerdo a los datos que brindó el juzgado federal, emitieron una resolución donde autorizaron “que la candidata a diputada nacional N°2, Vázquez Karina Celia, figure en la Boleta Única Papel a utilizarse en la elección como Karen Reichardt. Cabe aclarar que el juzgado presentó esta resolución antes de conocerse la renuncia del (ahora ex) candidato a diputado nacional José Luís Espert.
La situación generó curiosidad entre los votantes y surgió la incertidumbre por saber qué nombre aparecerá en la boleta. La justicia finalmente determinó que aparezca su nombre artístico, porque así es “popularmente conocida”.
El juez Alejo Ramos Padilla, uno de los que estuvo a cargo de determinar quién encabezará la lista libertaria, ratificó que Reichardt encabeza la lista tras la renuncia de José Luis Espert. La medida busca preservar el orden original de las nóminas y respetar las reglas de paridad de género que rigen en los comicios bonaerenses.
Sin embargo, hay una particularidad respecto a Karen Reichardt. La misma no pasa por el nombre, sino porque no podrá votarse en la próxima elección legislativa. En el padrón oficial para la contienda nacional figura que tiene domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deberá emitir el sufragio en tierras porteñas.
Según el padrón, la primera candidata de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires vota en el Instituto González Pecotche, en la calle Vidt del barrio de Palermo.