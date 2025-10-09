Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de octubre de 2025 ELECCIONES 2025

Reichardt o Vázquez: el dilema del nombre que llega a la boleta electoral

La candidata conocida artísticamente como Karen Reichardt integra la lista de La Libertad Avanza y se quedó con el primer lugar de la nómina tras la decisión judicial. Si bien surgieron controversias sobre si aparecerá su nombre real o artístico, desde el juzgado federal saldaron las dudas.

