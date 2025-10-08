Apps
8 de octubre de 2025
JUSTICIA

Procesaron al gendarme que le disparó a Pablo Grillo

La jueza María Servini procesó a Héctor Guerrero y también, a Sebastián Martínez por lesiones graves contra el reportero gráfico y el manifestante Jonathan Navarro.

Procesaron al gendarme Héctor Guerrero por dispararle a Pablo Grillo y al prefecto Sebastián Martínez por quitarle la visión a Jonathan Navarro. Los procesamientos se vieron agravados por ser miembros de las fuerzas de seguridad, a pesar de que en su defensa aseguraron respetar el protocolo antipiquetes ordenado por Patricia Bullrich.

En el caso de Guerrero, la jueza Servini dio por probado que "no hay dudas de que Guerrero fue el autor del disparo de la granada de gas lacrimógeno que hirió de gravedad a Pablo Grillo, que lo hizo de forma horizontal y antirreglamentaria, a sabiendas de que con su accionar podía poner en riesgo la integridad física de cualquiera de las personas que se hallaban frente a él, o incluso la vida'", informó el CELS tras conocerse la decisión.

En el caso de Martínez, la resolución da por probado que el prefecto buscó herir a Navarro, quien perdió su ojo izquierdo a causa del disparo recibido. 

"Una vez producidos ambos disparos y alcanzado el rostro de la víctima en su ojo izquierdo, no es posible advertir nuevos disparos que provengan de ese agente y a ese sector. Ello da la pauta de que Martínez no tenía como objetivo otra persona u otro propósito", sostiene la valoración de la prueba volcada en el procesamiento.

Vale aclarar que los procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva, pero con embargos y restricciones para salir del país. A Guerrero se le trabó un embargo de 203 millones de pesos, mientras que a Martínez otro por 91 millones de pesos. 

Por último, tanto el prefecto como el gendarme deberán fijar un domicilio y dar aviso al Poder Judicial si se ausentan por más de 72 horas.
 

