Kicillof junto a Grabois: “El pueblo bonaerense no quiere narcocandidatos”

El Gobernador visitó una cooperativa en Avellaneda junto al dirigente de Argentina Humana, candidato de Fuerza Patria y denunciante de Espert. Dijo que Milei “está rifando el trabajo argentino”.

