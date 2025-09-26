Volver | La Tecla Nacionales 26 de septiembre de 2025 PROFUGO

¿Dónde está Pequeño J? El líder narco acusado del triple crimen tiene pedido de captura

El ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, aseguró que identificaron a la persona que organizó y llevó a cabo el asesinato de las jóvenes Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Se trata de un joven 23 años de nacionalidad peruana que está apuntado como líder

