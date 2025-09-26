26 de septiembre de 2025
PROFUGO
¿Dónde está Pequeño J? El líder narco acusado del triple crimen tiene pedido de captura
El ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, aseguró que identificaron a la persona que organizó y llevó a cabo el asesinato de las jóvenes Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Se trata de un joven 23 años de nacionalidad peruana que está apuntado como líder
Luego de una ardua investigación, se supo quién fue la persona detrás del triple crimen de Florencio Varela. Se trata de “Pequeño J” o Julito, que encabeza la banda radicada en el barrio Zavaleta del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por el momento hay cuatro detenidos en la causa -dos de los cuales revelaron que las víctimas habían sido torturadas y que todo el proceso se transmitió en vivo por redes sociales-, que decidieron no declarar por sugerencia del defensor oficial.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuestionó el avance de la investigación, sostuvo que no se trató de femicidios y, aunque dijo que no quería “politizar el caso”.
Al mismo tiempo, criticó al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Por su parte, el colectivo de mujeres Ni Una Menos convocó a una marcha para este sábado a Plaza de Mayo.
“El narco responsable ya tiene pedido de captura, se hace llamar el Pequeño J o Julito. Está confirmado que tiene 23 años y es peruano”, indicó Alonso.
El ministro explicó que, si bien en la investigación trabajan sobre la hipótesis de que se trató de un ajuste de cuentas, no están seguros de “qué fue lo que pasó”, es decir, por qué “decidió disciplinar a través de un vivo en redes mostrando a los bandos medios el asesinato.
“Buscaba que creciera el rumor, el boca a boca de lo que era capaz de hacer este líder narco, construir una autoridad en el territorio”, explicó el ministro. También estimó que “hubo 40 o 45 personas mirando el vivo de Instagram”.
La investigación de la causa -que permanece bajo secreto de sumario-, pasará de la UFI Descentralizada N°2 de La Matanza, dirigida por Gastón Duplaá, a la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo de Adrián Arribas.
La despedida más dolorosa
Familiares y amigos velaron a Brenda del Castillo y Morena Verdi, las jóvenes de 20 años que eran primas y fueron asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela, un caso que es investigado por un supuesto ajuste de cuentas narco .
En un marco de fuerte conmoción social, el velatorio se realizó en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, en una sala situada en la calle Bufano al 2600. En cambio, el último adiós a Lara, la menor de 15 años hallada sin vida, se llevó adelante en otro lugar por sus allegados.
Tras la despedida de Lara, sus familiares decidieron caminar hasta la rotonda de La Tablada donde los allegados de las otras dos víctimas realizan un corte de ruta en reclamo de Justicia.
El velatorio de Brenda y Morena se realizó a cajón cerrado luego de que los peritos forenses determinaran que sus cuerpos habían sido sometidos a diversas torturas y mutilaciones.
Uno de los momentos más impactantes de la despedida de las jóvenes se produjo cuando la madre de Brenda se acercó a los presentes con el bebé de un año de la víctima en brazos, y ambos fueron contenidos entre llantos y abrazos.
Los allegados de las primas apuntan contra una de las hermanas de la menor, de nombre Agostina, a quien responsabilizan del sanguinario desenlace que la Justicia investiga bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas por parte de un clan narco de origen peruano.