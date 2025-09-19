Apps
Martes, 2 diciembre 2025
19 de septiembre de 2025
Las prepagas suben: cuánto habrá que pagar en octubre

Según informaron las compañías al Gobierno, los aumentos para el mes próximo se ubican en torno al 1,9%, es decir, en línea con la inflación de agosto publicada la semana pasada por el Indec.

Las empresas de medicina privada definieron para octubre los nuevos aumentos que impacta de forma directa sobre más de seis millones de personas afiliadas.

En ese marco, las autoridades celebran que, una vez más, las subas están en línea con el costo de vida, aunque para muchas familias sigue siendo costoso afrontar el pago de la cuota mensual.

A continuación, estos son los incrementos definidos por las principales empresas de medicina prepaga para el décimo mes del año: 

-Hospital Italiano (diferencia planes con y sin copagos): promedio 1,1%. En este caso, los planes sin copago subieron 2,2% y los otros, 0%.

-Sancor: 1,70%

-OSDE: 1,85%

-Medicina Esencial: 1,90%

-Avalian: 1,90%

-Medifé: 1,90%

-Galeno: 1,90%

-Jerárquicos Salud: 1,90%

-Luis Pasteur: 1,90%

-Swiss Medical: 1,90%

-Medicus: 1,92%

El Gobierno impulsó la publicación regular de los valores de todos los planes y coberturas en la página oficial de la Superintendencia de los Servicios de Salud. Esa página permite al afiliado verificar los valores en tiempo real y analizar la mejor alternativa.

En la plataforma oficial, los usuarios no solo acceden a los valores de cada cuota, sino también a detalles sobre la cartilla de prestadores, el alcance geográfico y las particularidades de cada cobertura disponible.

 

