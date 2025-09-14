Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de septiembre de 2025 DECLARACIONES

"La voy a ir a visitar": el gesto de Kicillof a Cristina tras el triunfo electoral

El gobernador bonaerense cuestionó la situación judicial de la expresidenta, marcó diferencias en lo personal tras las elecciones y lanzó duras críticas a la política económica de Javier Milei.

Compartir