13 de septiembre de 2025
¿ADÓNDE FUE?
La Provincia quiere saber qué hizo la Nación con la plata para una obra en Saladillo
El subsecretario de Recursos Hídricos dijo que el BID le envió los fondos al gobierno de Javier Milei para que haga esa y otras obras, pero “no se sabe qué pasó” con ese dinero. “Es perverso”, dijo.
El subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, Néstor Álvarez, dijo que la plata que el gobierno de Javier Milei recibió para terminar la planta depuradora del partido de Saladillo “desapareció” y consideró “perverso” que la obra haya quedado paralizada.
Esa planta, que comenzó a construirse en el gobierno anterior gracias a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quedó paralizada cuando ya llevaba un 88% de ejecución, y el gobierno nacional decidió cerrarla, dijo Álvarez. “Eso es perversidad. Porque si vos decís ‘No me quedó más plata’, no te quedó más plata, pero la plata estaba”, apuntó el funcionario.
“Están citando a las autoridades del BID a la comisión bicameral de seguimiento en el Congreso porque no saben qué pasó con esa plata. Y lo peor es que, como vos el crédito lo tomaste, tenés que seguir pagando los intereses”, enfatizó Álvarez.
El titular de Recursos Hídricos explicó que la Nación decidió desentenderse de la obra para que la Provincia concrete el 12% restante, pero no explicó qué pasó con los fondos enviados por la entidad financiera internacional.
Álvarez puntualizó que el gobierno de Axel Kicillof está construyendo plantas depuradoras en diez distritos del interior bonaerense. “Antes eso lo hacía la Nación. Ahora se hace cargo la Provincia”, explicó.