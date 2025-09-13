Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de septiembre de 2025 ¿ADÓNDE FUE?

La Provincia quiere saber qué hizo la Nación con la plata para una obra en Saladillo

El subsecretario de Recursos Hídricos dijo que el BID le envió los fondos al gobierno de Javier Milei para que haga esa y otras obras, pero “no se sabe qué pasó” con ese dinero. “Es perverso”, dijo.

